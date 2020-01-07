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6.5 Magnitude Earthquake hits Puerto Rico

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:36s - Published < > Embed
6.5 Magnitude Earthquake hits Puerto RicoA second earthquake hit Puerto Rico overnight.
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6.5 Magnitude Earthquake hits Puerto Rico

BUT FIRST LET’S GET A CHECK OFTHE WEATHER WITH STORM SHIELDFOUR METEOROLOGIST TRENT ARIC.WE’RE TRACKING BREAKING NEWSTHIS MORNING OUT OF PUERTO RICO.THAT’S WHERE A SIX-POINT-FIVEMAGNITUDE EARTHQUAKE STRUCK THEISLAND OVERNIGHT.WE ARE STILL WAITING TO HEARABOUT THE EXTENT OF THE DAMAGEOR IF THERE ARE ANY INJURIES ORDEATHS.

BUT WE DO KNOW THERE ISNOW A TSUNAMI WARNING FOR PUERTORICO AND THE U-S VIRGIN ISLANDSTHIS MORNING.BUT THIS LATEST EARTHQUAKEFOLLOWS A FIVE-POINT-EIGHTMAGNITUDE QUAKE... THAT CAUSEDHOMES TO COLLAPSE.THERE WERE ALSO REPORTS OF POWEROUTAGES AND SMALL LANDSLIDES.AGAIN... NOW WE’RE TALKING ABOUTA *SECOND MAJOR EARTHQUAKE ...HITTING STRUCK PUERTO RICO.ONCE WE GET AN U



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Talk 1370 HEADLINES: Magnitude 6.5 earthquake hits Puerto Rico day after 5.8 quake https://t.co/YB3UTuDFC8 3 minutes ago

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Trump #2020 RT @KTBBRadio: Magnitude 6.5 earthquake hits Puerto Rico day after 5.8 quake: https://t.co/IZtFP26JAy https://t.co/NQTQiLWSaL 3 minutes ago

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EdwardP♏ RT @ABC: NEW: 6.5-magnitude earthquake strikes Puerto Rico, per USGS. https://t.co/ASDemLnGNn https://t.co/tMcI36l1Lh 4 minutes ago

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terry horn 6.5 earthquake hits Puerto Rico - @ABC News How soon will tRUMP and his administration respond with aid? IMO this… https://t.co/pnRZ3vRQU3 6 minutes ago

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