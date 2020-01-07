Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

Smart light making debut at CES

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:43s - Published < > Embed
Smart light making debut at CES

Smart light making debut at CES

A new smart light is making its debut at CES this week.

Alicia Pattillo reporting.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Smart light making debut at CES

WHICH KICKS OFF TODAY!THE LATEST AND MOST INNOVATIVEGAGETS WILL BE ON FULL DISPLAYAND WE'RE TAKING YOU INSIDEBEFORE THE ACTION GETSUNDERWAY!13 ACTION NEWS REPORTER -ALICIA PATTILLO IS LIVE AT THELAS VEGAS CONVENTION CENTERWITH ANOTHER LOOK AT SOME OFTHE PRODUCTS THAT WILL BRSHOWCASED!THE BIGGEST ELECTRONIC SHOW ISBACK!

ITS NOT OPEN TO THEPUBLIC SO I AM HERE TO GIVE YOUA SNEAK PEAK INSIDE.MORE THAN 45-HUNDRED COMPANIESARE BEING REPRESENTED..INCLUDING APPLE..SAMSUNG..AND IMPOSSIBLE FOODS.- WHO ATTENDS?

FORTUNE 500EXECS ,GOVERMENT OFFICIALS, ENGINEERS,MARKETING EXECS ETC.MORE THAN 175 THOUSAND PEOPLEARE EXPECTED TO ATTEND -- ATLEAST 160 COUNTRIES AND IF ITTHAT DOESN'T BLOW YOUR MIND --IT'S GOING TO BRING IN MAJORDOLLARS FOR OUR ECONOMY -NEARLY 300 MILLION IN LASVEGAS.WRAP//ADLIBAND SPEAKING OF CES -IMPOSSIBLE FOODS - IS UNVEILINGA PLANT-BASED




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.