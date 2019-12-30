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Man Says 'I Wish I Didn't Make That Decision to Leave' After Fiancée Killed by Suspected Drunk Driver on New Year`s Day

Video Credit: WITI - Duration: 01:56s - Published < > Embed
Man Says 'I Wish I Didn't Make That Decision to Leave' After Fiancée Killed by Suspected Drunk Driver on New Year`s Day

Man Says 'I Wish I Didn't Make That Decision to Leave' After Fiancée Killed by Suspected Drunk Driver on New Year`s Day

The fiancé of a woman killed by a suspected drunk driver early on New Year's Day is on the mend physically after his release from the hospital, but devastated emotionally after losing the love of his life.
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Man Says 'I Wish I Didn't Make That Decision to Leave' After Fiancée Killed by Suspected Drunk Driver on New Year`s Day

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