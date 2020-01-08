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Trump Expected To Deliver Statement After Iran Fired Missiles At Iraqi Bases Housing US Troops

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:26s - Published < > Embed
Trump Expected To Deliver Statement After Iran Fired Missiles At Iraqi Bases Housing US TroopsJan Carabeo has the latest.
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Trump Expected To Deliver Statement After Iran Fired Missiles At Iraqi Bases Housing US Troops

FREEWAY START TO GO HEAT UP ABIT TRAVELING NORTHBOUND.JIM, BACK TO YOU.THANKS, CHANDLER.PRESIDENT TRUMP WILLDELIVER A STATEMENT AFTER IRANFIRED MISSILES AT TWO IRAQBASES THAT HOUSE AMERICANTROOPS.ACCORD TO GO CBS NEWS THEREWERE NO IMMEDIATE REPORTS OFTHE CASUALTY OR SIGNIFICANTDAMAGE."EYEWITNESS NEWS" REPORTER JANCARABAO IS FOLLOWINGDEVELOPMENTS AND JOINING USLIFE IN THE STUDIO WITH VERYLATEST.REPORTER: GOOD MORNING.WE ARE WAITING A REPORT FROMTHE PENITENTIARY GONE ON THESESTRIKES BUT ONE OF THE TARGETWAS AL-ASSAD AIR BASE AND THATBASE WAS ALREADY ON HIGH ALERTBEFORE THE ATTACK CAUSINGOPERATIONS THERE AGAINST ISISAND TURNING THE ATTENTION ON AREVENGE ATTACK BY IRAN.IRAN LAUNCH MORE THAN A DOZENMISSILES OVERNIGHT, AIMED ATTWO IRAQI BASES HOUSING U.S.IRANIAN STATE TV SAID IT WASREVENGE FOR LAST WEEKS KILLINGOF THE TOP QUEEN QASSEMSOLEIMANI.SOLEIMANI WAS BURIED HOURSAFTER THE ATTACK, FOLLOWING AHUGE MULTI CITY FUNERALPROCESSION FILLED WITH ANTIAMERICAN STATEMENTS.ONE BASE TARGETED OVERNIGHTWAS IN IRBIL IN NORTHERN IRAQ.AFTER THAT WE ALSO HEARDHELICOPTERS IN THE SKY ANDJUST A LITTLE WHILE AGO WEHEARD A FIGHTER JET OVERHEAD.REPORTER: OTHER TARGET WASAL-ASSAD AIR BASE HOME TO 1500PERSONNEL.WE ARE PREPARED TO ATTACKIF WE HAVE TO.REPORTER: EARLIER IN THEDAY PRESIDENT TRUMP SENT AWARNING TO IRAN.IF IRAN DOES ANYTHING THATTHEY SHOULDN'T BE DOING THEYWILL SUFFER THE CONSEQUENCES.REPORTER: AFTER THE ATTACKTHE PRESIDENT TWEETED ALL ISWELL AND SO FAR, SO GOOD.IRAN FOREIGN MINISTER REACTEDON SOCIAL MEDIA SAYING QUOTEIRAN TOOK AND CONCLUDEDPROPORTION NATE MEASURES INSELF-DEFENSE AND THEY DO NOTSEEK ESCALATION OR WAR.IT IS VERY SIMPLE WHAT WEWANT FROM IRAN: STOP TRYINGTO KILL US.REPORTER: SOME U.S.LAWMAKERS BOTH SIDE SHOWRESTRAINT.THIS COULD SPIRAL OUT OFCONTROL VERY, VERY QUICKLY.REPORTER: MANY IRANIANAMERICANS FEEL THE SAME.I FEEL FOR THE TROOPS THATARE GOING THERE RIGHT NOW.I FEEL FOR THEIR FAMILIES.I FEEL BOTH SIDES, THE PEOPLE,THE PUBLIC, THEY DON'T WANT TOHAVE ANY WAR.REPORTER: NOW THEDEPARTMENT OF THE DEFENSE HASNOT COMMENTED ON WHAT APOTENTIAL U.S. RESPONSE WOULDLOOK LIKE, MEANTIME, IRANIANSTATE TV SAYS IRAN HAS 100OTHER TARGETS IF THE U.S. DOESRESPOND, WE, OF COURSE, WILLBE FOLLOWING THE PRESIDENT'S



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