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Federal judge dismisses Dunbar sludge lawsuit

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:32s - Published < > Embed
Federal judge dismisses Dunbar sludge lawsuit

Federal judge dismisses Dunbar sludge lawsuit

They claimed the city dumped toxic sludge without notifying neighbors, and did so for years.
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Federal judge dismisses Dunbar sludge lawsuit

IN ST PETERSBURG, SEAN DALY, ABCACTION NEWSTHAT WAS SEAN DALY REPORTING.PEOPLE WHO LIVE IN FORT MYERSARE WEIGHING THEIR OPTIONS THISMORNING... AFTER A JUDGEDISMISSED A LAWSUIT AGAINST THECITY OVER THE DUNBAR SLUDGESITE.SOME NEIGHBORS FILED THE SUITLAST YEAR.THEY CLAIMED THE CITY DUMPEDTOXIC SLUDGE WITHOUT NOTIFYINGNEIGHBORS... AND DID SO FOR*YEARS.THEY ALSO SAY THE SLUDGE CAUSEDHEALTH ISSUES.THE CASE COULD MOVE TO STATECOURT, ACCORDING TO THEATTORNEY... OR THEY CAN FILE ANAPPEAL.THE SITE HAS SINCE BEEN CLEANEDUP AND THERE ARE NOW PLANS




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