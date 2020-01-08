Federal judge dismisses Dunbar sludge lawsuit

IN ST PETERSBURG, SEAN DALY, ABCACTION NEWSTHAT WAS SEAN DALY REPORTING.PEOPLE WHO LIVE IN FORT MYERSARE WEIGHING THEIR OPTIONS THISMORNING... AFTER A JUDGEDISMISSED A LAWSUIT AGAINST THECITY OVER THE DUNBAR SLUDGESITE.SOME NEIGHBORS FILED THE SUITLAST YEAR.THEY CLAIMED THE CITY DUMPEDTOXIC SLUDGE WITHOUT NOTIFYINGNEIGHBORS... AND DID SO FOR*YEARS.THEY ALSO SAY THE SLUDGE CAUSEDHEALTH ISSUES.THE CASE COULD MOVE TO STATECOURT, ACCORDING TO THEATTORNEY... OR THEY CAN FILE ANAPPEAL.THE SITE HAS SINCE BEEN CLEANEDUP AND THERE ARE NOW PLANS