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Roybi is one of the products at CES

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:26s - Published < > Embed
Roybi is one of the products at CES

Roybi is one of the products at CES

The Roybi is one of the many robotic devices featured at this year's CES in Las Vegas.

Alicia Pattillo reporting.
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Roybi is one of the products at CES

OF THE TECH INDUSTRY MAKING THEANNUAL TREK TO LAS VEGAS, TOSEE -- WHAT'S NEXT.AND SO FAR THEY HAVE NOT BEENDISAPPOINTED.13 ACTION NEWS REPORTER ALICIAPATTILLO LIVE AT THE LAS VEGASCONVENTION CENTER WITH WHAT'SNEW!(AD-LIB) C-E-S -- ALWAYS ASHOWCASE FOR THE NEXT BIG THINGINCLUDING XXXWITH MORE THAN 4500 COMPANIESWORLDWIDE ....OVER 170 THOUSAND PEOPLEEXPECTED TO ATTEND...FROM ATLEAST 160 COUNTRIES THE HOTTESTNEW GADGETS OF 2020 WILL MAKETHEIR DEBUT!(AD- LIB / WRAP + PLUG WEB )WRAP//ADLIBTIME NOW IS X:XX ---A LOOK AT SAMSUNG'S ARTIFICIALTIME NOW IS X:XX ---A LOOK AT SAMSUNG'S ARTIFICIALHUMANS JUST INTRODUCED AT CES!A LOOK AT SAMSUNG'S ARTIFICIALHUMANS JUST INTRODUCED AT CES!




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