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Single mother in Columbia gets a new car thanks to Gettacar and Carmelo Anthony

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 02:08s - Published < > Embed
Single mother in Columbia gets a new car thanks to Gettacar and Carmelo AnthonyColumbia mother gets a new car
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Single mother in Columbia gets a new car thanks to Gettacar and Carmelo Anthony

IN COLUMBIA GETS A SURPRISE OFA LIFETIM━A BRAND NEW CAR.AND IT WAS ALL THANKS TO APHILADELPHIA BASED CAR COMPANYAND YOU KNOWHIM.,...BASKETBALL STAR ANDBALTIMORE NATIVE CARMELOANTHONY.

WMAR 2 NEWS RAYSTRICKLAND JOINS US NOW WITHMORE ON THIS STORYKELLY, SHALITA ADDISON WOKE UPTODAY NOT KNOWING IF HERCA━A 1997 HONDAACCOR━WOULD EVEN START.

IT'SA CAR THAT'S MADE ADDISON MISSWORK, DOCTORS APPOINTMENTS ANDHER DAUGHTER TAYLOR'S MOUNTST.

MARY'S BASKETBALL GAMES.SO, YOU CAN IMAGINE THE STRESSAND THE PRESSURE THIS MOTHERWAS UNDER.

AND YOU CAN SEE THEWEIGHT NOW LIFTED OFF OF HERSHOULDERS, AS SHE BECOMESOVERCOME WITH EMOTION WHEN SHEREALIZES THAT THIS 2017 MAZDACX IS HERS.

ADDISON HAD NOIDEA THIS WAS ABOUT TO HAPPENTO HER.

HER DAUGHTER, TAYLORTOLD HER, THAT THEY WERE GOINGTO HER SCHOOL.

WHAT A SURPRISEAND A BLESSING, ADDISON TOLDME BECAUSE SHE's A LOT BECAUSEOF HER CAR TROUBLES NOW SHECRYING TEARS OF JOY.

NOW, TPHILADELPHIA COMPANY BEHINDTHIS SURPRISE IS A COMPANYCALLED GETACAR.

IT'SESSENTIALLY AN ONLINE CARDEALERSHIP THAT RECENTLYLAUNCHED IN BALTIMORE.

ITDELIVERED THE CAR TO ADDISON.GETACAR THEN REACHED OUT TOCARMELO ANTHONY.

AND FOR HIM,IT WAS A NO BRAINER TO PARTNERUP AND MAKE THIS DREAMPOSSIBLE.

AND JAIME KELLY,TAYLOR WHO IS A HUGE CARMELOFAN JUST BECAME AN EVEN BIGGERONE AND HE JUST PICKED UP AFAN IN HER MO




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WMAR-2 News Shalita Addison woke up Wednesday, not knowing if her car, a 1997 Honda Accord would even start. https://t.co/nagPI3w45O 14 minutes ago


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