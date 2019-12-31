Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

Trooper injured in crash

Video Credit: WAPT - Duration: 01:24s - Published < > Embed
Trooper injured in crashTrooper injured in crash
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Trooper injured in crash

A MISSISSIPPI HIGHWAY PATROLTROOPER WASSENT TO THE HOSPITAL FORNON-LIFE-THREATENING INJURIES.THE TROOPER WAS INVOLVED IN ACRASH WHILE RESPONDING TO ADIFFERENT WRECK."A 2 VEHICLE CRASH ON I -20 WESTOF CLINTON INVOLVING A 18-WHEELER AND A PASSENGER CAR.THE TROOPER DISPATCHED TO THATCRASH WAS TRAVELING FROMRANKIN COUNTY OVER TOWARDS HINDSCOUNTY TOWARDS THECRASH."M-H-P RECEIVED THE CALL OF THEINITIAL CRASH JUST AFTER 5 A-MWEDNESDAY.OFFICIALS SAY THE TROOPER HADHIS SIRENON WHEN THE WRECK HAPPENED NEARTHEGALLATIN STREET EXIT."IT APPEARS THE TROOPER WAS INTHE LEFT LANE AND THE TRUCKCHANGED LANES IN FRONT OF HIMCAUSING THEM TO COLLIDE WITHEACH OTHER."M-H-P SAYS THE CRASH CAUSEDSIGNIFICANT DAMAGE TO THEPATROL CAR.<"HE STRUCK THE REAR OF THE 18-WHEELER AND THENSUBSEQUENTLY COLLIDED WITH THEBRIDGE SHOULDER OR THEBRIDGE GUARDRAIL." TROOPERS SAYIT'S NOT UNUSUAL FOR LAWENFORCEMENT TO GET INTO A CRASHON THEWAY TO A WRECK."OF COURSE WE WANT TO GET THEREAS SAFELY AS POSSIBLE BUT WEHAVE TO GET THERE IN A TIMELYMANNER ALSO SO WE JUST HAVE TOTRY TO BE COGNIZANT OF WHAT'SGOING ON AROUND AND HOPEDRIVERS DO WHAT THEY ARE TRAINEDTO DO AND YIELD TO THE RIGHT."OFFICIALS SAY THE 18- WHEELERDRIVER WASN'TINJURED AT ALL IN THE CRASH.

INHINDS COUNTY SHALEEKA POWELL 16WAPT NEWS.



Recent related news from verified sources

Terrifying moment semi-trailer smashes into highway pile-up and flies towards TV film crew in Texas

Terrifying moment semi-trailer smashes into highway pile-up and flies towards TV film crew in TexasThe terrifying moment a semi-trailer smashed into a highway pile-up and skidded towards the TV news...
New Zealand Herald - Published


You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

MHP trooper hurt in crash [Video]MHP trooper hurt in crash

A Mississippi Highway Patrol trooper was taken to a hospital after a crash involving an 18-wheeler.

Credit: WAPT     Duration: 00:34Published

State Trooper arrested in connection with a crash on I-90 South of Buffalo [Video]State Trooper arrested in connection with a crash on I-90 South of Buffalo

State Trooper arrested in connection with a crash on I-90 South of Buffalo

Credit: WKTVPublished

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.