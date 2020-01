La población del Condado de Butte se redujo en un año 11 hours ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published La población del Condado de Butte se redujo en un año La población del Condado de Butte se redujo de entre el 2018 al 2019 pero la población del Condado de Tehama aumentó. 0

shares ShareTweetSavePostSend La población del Condado de Butte se redujo en un año érdida del condado de butte, es la ganancia del condado de tehama cuando se trata de poblacón. Los nuevos úmeros del departamento de finanzas del estado muestran cántas personas han abandonado el condado de butte desde el incendio camp. Entre julio del 2018 y julio del 2019, ás de 10-mil personas abandonaron el condado de butte. Eso reduce la poblacón del condado a 217-mil sin embargo, el condado de tehama vio un aumento. 700 personas se mudaron al condado de tehama en un plazo de un año. A pesar de que la gente se fue del condado de butte, segun un agente de bienes raices el inventario de vivienda sigue





