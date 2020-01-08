Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

Local Royal Expert Breaks Down Stunning Announcement From Duke, Duchess Of Sussex

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:50s - Published < > Embed
Local Royal Expert Breaks Down Stunning Announcement From Duke, Duchess Of SussexAlexandria Hoff reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Local Royal Expert Breaks Down Stunning Announcement From Duke, Duchess Of Sussex

PRINCE HARRY AND MEGHAN MARKELARE SETTING DOWN FROM THEIRDUTIES.AN AMERICAN ACTRESS FOUNDHERSELF A PRINCE, A ROYAL ROLEAND ENGLAND, ARCHIE AN TWIST.THE DUKE AND DUCHESS OFSUSSEX ANNOUNCED WE INTEND TOSTEP BACK AS SENIOR MEMBERS OFTHE ROYAL FAMILY, WE PLAN TO DOOUR TIME.THEY'VE TAKEN A STEP BACK.RICHARD IS A LOCAL ACTOR, HISGRANTS AUNT WORKED FOR ROYALFAMILY.IT'S LITERALLY LIKE HAVING AFULL-TIME JOB AND PEOPLE FORGETTHAT.IT'S NOT ALL ROSES.HARDLY ROSES FOR DUCHESSMEGHAN, WHO HAS BEEN VOCAL IN ONHER DISAPPOINTMENT.RACIST ELEMENTS OF THAT.THE JOB OF A SENIOR ROLEREQUIRES CONSTANT TRAVEL.AROUND THE U.K.THAT COULD MEAN THE U.S. ANDCANADA, A STATEMENT FROM BUCKLEYHAS NO REPLACE SAID THEDISCUSSION WAS IN THE EARLYSTAGE AND QUOTE THESE ARECOMPLICATED ISSUES THAT WILLTAKE TIME TO WORK THROUGH, THEDUKE AND DUCHESS STATED THEYWANT TO EARN THEIR OWN MONEY,




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Prince Harry And Meghan Markle Step Away From Royal Duties [Video]Prince Harry And Meghan Markle Step Away From Royal Duties

The couple intends to split their time between the UK and North America.

Credit: WBZ CBS Boston     Duration: 02:22Published

The Duke And Duchess Of Sussex Step Back [Video]The Duke And Duchess Of Sussex Step Back

The Royal pair are also considering their future role within the Royal Family, with the option of relinquishing their HRH tiles being considered.

Credit: Celebrity Wire     Duration: 01:06Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.