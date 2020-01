Der Atem Film 18 hours ago < > Embed Video Credit: Teaser-Trailer.com - Duration: 01:59s - Published Der Atem Film Der Atem Film Trailer HD - Inhalt: Der nach „Der Platz“ und „Der Tag“ dritte Teil der „BerlinGesänge“-Trilogie von Uli M. Schüppel befasst sich mit den existenziellen Erlebnissen des Berliner Nachtlebens. Dabei werden in kurzen Abschnitten Menschen gezeigt, die aus beruflichen oder auch privaten Gründen die Nacht zum Tag machen. So erzählen sie alle ihre persönlichen Geschichten über den Stillstand, des Atem-Anhaltens oder von Schmerz, Angst oder Glück. 30. Januar 2020 / 1 Std. 35 Min. / Dokumentation, Drama, Experimentalfilm Von Uli M. Schüppel Mit Eva-Maria Lemke, Alexander Jacoby, Ilker Abay Produktionsland Deutschland 0

