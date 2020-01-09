Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

13 First Alert Las Vegas morning forecast | Jan. 9, 2020

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:54s - Published < > Embed
13 First Alert Las Vegas morning forecast | Jan. 9, 2020The Jan. 9, 2020, morning weather forecast for Las Vegas.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

13 First Alert Las Vegas morning forecast | Jan. 9, 2020

FRIDAY!

HIGHS LIMITED TO THELOW 50S FRIDAY AS BREEZES DROPFROM 25 MPH TO 15 MPH BY THEAFTERNOON UNDERNEATH PLENTY OFSUN.FRIDAY NIGHT LOWS DROP BACK TOTHE 30S.SATURDAY AND SUNDAY LOOK MOSTLYSUNNY TO PARTLY CLOUDY.WE'LL REMAIN CHILLY, WITHWAKE-UP TEMPERATURES IN THE MID30S AND DAYTIME HIGHS IN THEMID 50S.THAT WILL LIKELY BE THE CASETHROUGH MUCH OF NEXT WEEK.OUR NEXT SYSTEM MOVES INTUESDAY AND WEDNESDAY WITH THESLIM CHANCE OF A SHOWER, MORECLOUDS, AND 20 MPH BREEZES.LOW 40S AND DAYTIME HIGHS WILLBE LIMITED TO THE MID 50S.ELEVATIONS ABOVE 4,000 FEETCOULD SEE A DUSTING OF SNOW.AS NORTH BREEZES PICK UP THISEVENING, TONIGHT, AND EARLYFRIDAY, LOWS WILL TUMBLE TO THEMID 30S.WIND CHILL VALUES COULD DROP TOTHE 20S TONIGHT AND EARLYFRIDAY!

HIGHS LIMITED TO THELOW 50S FRIDAY AS BREEZES DROPFROM 25 MPH TO 15 MPH BY THEAFTERNOON UNDERNEATH PLENTY OFSUN.




You Might Like


Tweets about this

AllerioInc

Allerio RT @TJPublicSafety: 5G in the Enterprise panel hosted by @FierceWireless this morning at #CES2020 Michael Sherwood highlighting near real t… 19 hours ago

TJPublicSafety

TJ Kennedy 5G in the Enterprise panel hosted by @FierceWireless this morning at #CES2020 Michael Sherwood highlighting near re… https://t.co/hRtHei0GN6 23 hours ago


Recent related videos from verified sources

FORECAST: Thursday morning [Video]FORECAST: Thursday morning

Thursday morning forecast

Credit: WXYZ Detroit     Duration: 02:30Published

13 First Alert Las Vegas evening forecast | Jan. 8, 2020 [Video]13 First Alert Las Vegas evening forecast | Jan. 8, 2020

The Jan. 8, 2020, evening weather forecast for Las Vegas.

Credit: Rumble     Duration: 02:13Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.