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Claire's Forecast 1-9

Video Credit: FOX 47 News Michigan - Duration: 03:54s - Published < > Embed
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Claire's Forecast 1-9

EVERYTHING FROM RAIN TO SNOW.HOUR-BY-HOUR FORECAST IS COLDTHIS MORNING WITH TEMPERATURESIN THETEENS.

WE WILL BE WARMING UPQUICKLY TODAY WITH HIGHS IN THEMID 40S LATER INTHE DAY.

DRY FOR MOST OF THE DAYWITH SOME SUN EARLY.

CLOUDSBUILD IN FOLLOWED BYRAIN THIS EVENING.RAIN SHOWERS CONTINUE TONIGHTAND WILL LAST THROUGH THE DAYFRIDAY.

A FEWPOCKETS OF HEAVY RAIN LIKELYFRIDAY NIGHT.SATURDAY IS THE DAY TO WATCH.RAIN THAT CHANGES TO A WINTRYMIX WILL CAUSE MESSYTRAVEL CONDITIONS AND POSSIBLEPOWER OUTAGES.

TEMPERATURES WILLBECOOLING DOWN INTO THE LOW 20SSATURDAY AFTERNOON.

DRYING OUTSUNDAY.TODAY RAIN LATE.

HIGHS IN THEMID 40S.TONIGHT SCATTERED RAIN.

LOWSAROUND 40 DEGREES.THE 7-DAY FORECAST IS WARMERFRIDAY WITH HIGHS NEAR 50DEGREES WITHWIDESPREAD RAIN.

COLDER THISWEEKEND WITH HIGHS BACK DOWN INTHE 30S.

A WINTRY MIXSATURDAY WITH POSSIBLE TRAVELIMPACTS.

DRY BUT COLD SUNDAY.MOSTLYCLOUDY MONDAY AND TUEASDAY WITHHIGHS IN THE UPPER 30S TO LOW40S.WEATHER CROSS TALKTHIS MORNING--




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𝖒𝖆𝖗𝖌𝖆𝖚𝖝 🍂 @claire_foy she did say in an interview like a year ago that it was the shipping forecast***i remember tweeting about it 3 days ago

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