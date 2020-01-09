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Papio Pete 3NNTM

Video Credit: KMTV Action 3 News - Duration: 03:42s - Published < > Embed
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Papio Pete 3NNTM

SCHWARTZ...EXECUTIVEDIRECTOR OF THEPAPILLIONCOMMUNITYFOUNDATION ...AND THE OFFICIALMASCOT OFPAPILLION 150THCELEBRATIONPAPIO PETE.WHAT A BIG YEARFOR PAPILLION ...HOW LONG HAVEYOU BEENPREPARING FORTHIS?

WHAT ABOUTPAPIO PETE ...HOW DID THATCOME ABOUT?WHAT CAN WEEXPECT THIS YEARIN PAPILLION FORTHE 150THCELEBRATION?TELL US ABOUTTHE BENCHPROJECT.AND THE'BUTTERFLYEFFECT' ...CREATING MURALSAROUND THE CITY.YOU'VE ALSOCREATED AWEBSITE,PAPILLION 150.COMWITH LOTS OFINFORMATION.LAURA SCHWARTZAND PAPIO PETE ...THANK YOU SOMUCH FOR JOININGUS.WE WANT TO GIVETHAT WEBSITEAGAIN ...IT HAS ALL THEINFORMATION FORPAPILLION'S 150THCELEBRATION,INCLUDINGUPCOMINGEVENTS.THAT WEBSITE IS




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