13 First Alert Las Vegas evening forecast | Jan. 9, 2020
AN ISOLATED SHOWER CHANCELINGERS THROUGH THURSDAYEVENING ACROSS THE REGION,ALTHOUGH MOST OF THE VALLEYWILL REMAIN DRY AND COOL.ELEVATIONS GREATER THAN 4000FEET COULD SEE A FEW FLURRIESTO A DUSTING OF SNOW BUTACCUMULATION ISN'T EXPECTED TOBE SIGNIFICANT.BREEZY WIND PICKS UP TONIGHTOUR OF THE NORTH, ACCENTUATINGTHE COOL CONDITIONS HEADINGINTO FRIDAY.OVERNIGHT LOWS WILL DIP INTOTHE MID TO UPPER 30S AHEAD OFSUNRISE FRIDAY WITH AFTERNOONHIGHS FALLING ANOTHER COUPLEDEGREES TO THE LOW TO MID 50S.NORTH WIND WILL CONTINUE 10-20MPH WITH GUSTS UP TO 25 MPHUNDER SUNNY SKIES THROUGHFRIDAY EVENING WITH CLEAR ANDCHILLY CONDITIONS FRIDAY NIGHT.SATURDAY AND SUNDAY LOOK MOSTLYSUNNY TO PARTLY CLOUDY WITHWAKE-UP TEMPERATURES IN THE MID30S AND DAYTIME HIGHS IN THEMID 50S.THAT WILLLIKELY BE THE CASE THROUGH MUCHOF NEXT WEEK.OUR NEXT SYSTEM MOVES INTUESDAY AND WEDNESDAY WITH THESLIM CHANCE OF A SHOWER, MORECLOUDS,AND 20 MPH BREEZES.NEWLY RELEASED COURT DOCUMENTSALLEGE SHOCKING NEW DETAILS INGREATER THAN 4000 FEET COULDSEE A FEW FLURRIES TO A DUSTINGTHE COOL CONDITIONS HEADINGINTO FRIDAY.OVERNIGHT LOWS WILL DIP INTONORTH WIND WILL CONTINUE 10-20MPH WITH GUSTS UP TO 25 MPHSUNNY TO PARTLY CLOUDY WITHWAKE-UP TEMPERATURES IN THE MID30S AND DAYTIME HIGHS IN THEMID 50S.THAT WILL LIKELY BE THE CASETHROUGH MUCH OF NEXT WEEK.OUR NEXT SYSTEM MOVES INTUESDAY AND WEDNESDAY WITH THESLIM CHANCE OF A SHOWER, MORECLOUDS, AND 20 MPH BREEZES.NEWLY RELEASED COURT DOCUMENTSALLEGE SHOCKING NEW DETAILS INTHE CASE