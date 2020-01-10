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Preview of Russell Westbrook's Return

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 02:15s - Published < > Embed
Preview of Russell Westbrook's Return

Preview of Russell Westbrook's Return

Jacob Tobey and the Tulsa World's Bill Haisten preview Russell Westbrook's return to Oklahoma City.
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Preview of Russell Westbrook's Return

WHO CAN FORGET THATMOMENT???..

RUSSELLWESTBROOK'S 'FLIPSHOT' AGAINST THE LAKERS INTHE 2012 N-B-A PLAYOFFS..SENDING THE ARENA INTO AFRENZY..

FOR THE FIRST TIMESINCE BEING TRADED TOHOUSTON..

WESTBROOK..

BACKIN O-K-C TONIGHT..AND WELCOME INTO SPORTSEVERYBODY..

SAM PRESTICALLED HIM "THE MOSTIMPORTANT PLAYER INFRANCHISE HISTORY"..

AND YOUCAN BET THE FANS INSIDE THEPEAKE TONIGHT, WILL TREATHIM AS SUCH..JACOB TOBEY..

STANDING BYIN O-K-C, WITH OUR BUDDY,BILL HAISTEN OF THE TULSAWORLD..

FELLAS..

STILL TWOHOURS FROM TIP-OFF..

BUTWHAT'S THE ATMOSPHERE LIKEIN THUNDERTOWN TONIGHT??..AD LIB INTERVIEW WITH BILLHAISTEN, TULSA WORLDCOLUMNISTJACOB, THANK YOU MUCH..

BYTHE WAY..

THE THUNDER..10-AND-2 IN ITS LAST 12GAMES..

THE GAME ITSELF..BY THE WAY..

THE THUNDER..OUGHTA BE PRETTY



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