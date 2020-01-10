Preview of Russell Westbrook's Return

WHO CAN FORGET THATMOMENT???..
RUSSELLWESTBROOK'S 'FLIPSHOT' AGAINST THE LAKERS INTHE 2012 N-B-A PLAYOFFS..SENDING THE ARENA INTO AFRENZY..
FOR THE FIRST TIMESINCE BEING TRADED TOHOUSTON..
WESTBROOK..
BACKIN O-K-C TONIGHT..AND WELCOME INTO SPORTSEVERYBODY..
SAM PRESTICALLED HIM "THE MOSTIMPORTANT PLAYER INFRANCHISE HISTORY"..
AND YOUCAN BET THE FANS INSIDE THEPEAKE TONIGHT, WILL TREATHIM AS SUCH..JACOB TOBEY..
STANDING BYIN O-K-C, WITH OUR BUDDY,BILL HAISTEN OF THE TULSAWORLD..
FELLAS..
STILL TWOHOURS FROM TIP-OFF..
BUTWHAT'S THE ATMOSPHERE LIKEIN THUNDERTOWN TONIGHT??..AD LIB INTERVIEW WITH BILLHAISTEN, TULSA WORLDCOLUMNISTJACOB, THANK YOU MUCH..
BYTHE WAY..
THE THUNDER..10-AND-2 IN ITS LAST 12GAMES..
THE GAME ITSELF..BY THE WAY..
THE THUNDER..OUGHTA BE PRETTY