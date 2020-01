Jóvenes conductores podrán tomar curso Start Smart en español 2 hours ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Jóvenes conductores podrán tomar curso Start Smart en español La iniciativa es de la patrulla de caminos del condado de Tehama. Aunque Start Smart no es obligatorio, complementa la enseñanza a los jóvenes conductores y a sus padres, sobre las ultimas leyes viales y a conducir seguros en las carreteas del país. 0

shares ShareTweetSavePostSend Jóvenes conductores podrán tomar curso Start Smart en español Noticiero telemundo... la patrulla de caminos del condado de tehama, quiere crear ás conciencia en los conductores óvenes hispanos, con el programa "start smart". Johan castellanos hablo con ellos. Johan en que consiste este programa?. El programa consiste de clases de dos horas donde se actualiza a los óvenes sobre los peligros al volante. Se lleva a cabo veces durante el año. Pero es lo especial es que es la primera vez que el condado de tehama tendá una clase en español. Para ayudar a prevenir ás accidentes de tánsito en nuestra comunidad, la patrulla de caminos del condado de tehama esá abriendo el primer curso "start smart" en español. Este programa esá diseñado para enseñarles, a los nuevos conductores, sobre precauciones y peligros en las carreteras. "queremos empezar una clase en español, no ás necesitamos gente que vaya a llenar la clase, si esán interesados por favor lámenos a nuestra oficina aqí en red bluff al 530 527- 2034 y pregunte por el oficial valdez". El oficial omar valdez dicta la clase en red bluff y seúnél, se enseña mucho ás que un simple video. "platicamos sobre las leyes de california. Cuando pueden manejar y cuando no pueden manejar, a qé horas. Los efectos del alcohol o drogas y tambén no ás ómo manejar ás con cuidado". "y es que seún informacón del dmv los choques vehiculares son la mayor causa de muerte entre los adolescentes de 16 a 19 años de edad en los estados unidos". Pero las clases no son solo para los adolescentes, los padres deben asistir con sus hijos cuando son menores de edad. "es importante para los padres que atiendan estas clases tambén, para que enseñen a los niños que la responsabilidad de manejar, los efectos que pueden tener en la familia si por caso chocan o algo". Las clases no son obligatorios para recibir la licencia de conducir, pero seún nos indica el oficial valdez, es importante estar informado. Ademas, usted puede asistir a estas clases aí no viva en el condado de tehama. La siguiente clase en red bluff seá el 21 de enero y en chico esá programada para el 15 de abril. Ambas en ingles ###.





