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13 First Alert Las Vegas morning forecast | Jan. 10, 2020

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:01s - Published < > Embed
13 First Alert Las Vegas morning forecast | Jan. 10, 2020The Jan. 10, 2020, morning weather forecast for Las Vegas.
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13 First Alert Las Vegas morning forecast | Jan. 10, 2020

ON TUESDAY AND THURSDAY MAYDELIVER A FEW RAIN SHOWERS WITHSNOW IN THE HIGHER ELEVATIONS.RIGHT NOW THE STORM LATE IN THEWEEK HASA BETTER CHANCE TO DELIVER WETWEATHER TO LAS VEGAS.MORE SAFETY CONCERNS ABOUT YETANOTHER PIECE OF FURNITURE SOLDBYMAJOR RETAILERS LIKEAMAZON...WAL- MART...SEARS ANDHOME DEPOT.THE CONSUMER PRODUCT SAFETYCOMMISSION SAYS THIS DRESSER ISTHE 30S.DESPITE A MOSTLY SUNNY SKYHIGHS WILL BE LIMITED TO THEEVENING.LOWS TONIGHT DROP TO THE LOW30S.IT REMAINS COOL THIS WEEKEND,WITH 30S IN THE EARLY MORNINGGIVING WAY TO DAYTIME HIGHS INTHE LOW AND MID 50S.SATURDAY AND SUNDAY LOOK MOSTLYSUNNY AND DRY.A SERIES OF SYSTEMS NEXT WEEKWILL KEEP MORNING LOWS IN THEDELIVER A FEW RAIN SHOWERS WITHSNOW IN THE HIGHER ELEVATIONS.RIGHT NOW THE STORM LATE IN THEWEEK HAS A BETTER CHANCE TODELIVER WET WEATHER TO LASVEGAS.




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