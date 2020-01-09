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Broward County man threatened to kill President Trump in Facebook Live video, authorities say

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:24s - Published < > Embed
Broward County man threatened to kill President Trump in Facebook Live video, authorities say

Broward County man threatened to kill President Trump in Facebook Live video, authorities say

Palm Beach police are investigating after they say a man believed to be an Iranian national was found with several knives on the Flagler Memorial Bridge on Friday.
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Broward County man threatened to kill President Trump in Facebook Live video, authorities say

TODAY- FEDERAL PROSECUTORSCALLED THE BROWARD COUNTY MANWHO WAS ARRESTED FORTHREATENING TO KILL PRESIDENTTRUMP OVER THE KILLING OFIRANIAN GENERAL SOLEIMANI - ADANGER TO THE COMMUNITY AND AFLIGHT RISK.

WPTV FIRST BROKETHIS STORY... WPTVHUGHES WAS THE ONLY REPORTERIN THE COURTROOM TODAY WHENTHE 26- YEAR OLD FACED AFEDERAL JUDGE IN FORTLAUDERDALE.RYAN IS LIVE NEAR MAR-A-LAGOWITH MORE ON WHAT HAPPENED INCOURT.CHAUNCY LUMP SATSTONEFACED...AND DIDNWORD TODAY IN COURT.

HIS HANDSAND WAIST SHACKLED...HISATTORNEY DID THE TALKING FORHIM.

HIS NAME NOW KNOWN AROUNDTHE COUNTRY...AND SOME OF HISNEIGHBORS SURPRISED THATFACEBOOK VIDEO WAS RECORDEDJUST FEET FROM THEIR DOOR.<<



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