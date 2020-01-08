13 First Alert Las Vegas evening forecast | Jan. 10, 2020
FRIDAY NIGHT WITH WIND SPEEDSWINDING DOWN AND TEMPERATURESDROPPING QUICKLY AFTER SUNSET.OVERNIGHT LOWS WILL DIP INTOTHE MID 30S AHEAD OF SATURDAYMORNING WITH SUNNY SKIES ANDHIGHS INTHE LOW TO MID 50STOMORROW.SAME GENERAL SET UP IS EXPECTEDSUNDAY AND MONDAY WITH MOSTLYSUNNY SKIES, LOWS IN THE MID30S, AND HIGHS IN THE MID 50S.BREEZY WINDS AND A FEW CLOUDSWILL RETURN NEXT TUESDAY AS ASERIES OF STORM SYSTEMS TRACKIN FROM THE WEST.TEMPERATURESWILL REMAIN IN THE MID TO UPPER50S FORMOST OF NEXT WEEK, BUT A SLIGHTRAIN CHANCE RETURNS TUESDAYWITH A MORE LIKELY ROUND OFRAIN AND MOUNTAIN SNOW EXPECTEDNEXT THURSDAY AND FRIDAY.OUR BREEZY AND COOL FRIDAYAFTERNOON WILL GIVE WAY TO ACOLD AND CLEAR FRIDAY NIGHTWITH WIND SPEEDS WINDING DOWNAND TEMPERATURESBREEZY WINDS AND A FEW CLOUDSWILL RETURN NEXT TUESDAY AS ASERIES OF STORM SYSTEMS TRACKIN FROM THE WEST.TEMPERATURESWILL REMAIN IN THE MID TO UPPER50S FOR MOST OF NEXT WEEK, BUTA SLIGHT RAIN CHANCE RETURNSTUESDAY WITH A MORE LIKELYROUND OF RAIN AND MOUNTAIN SNOWEXPECTED NEXT THURSDAY ANDFRIDAY.BEFORE WE HEAD TO BREAK..A LOOK AT TONIGHT'S....ABC