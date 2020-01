Tráfico humano también sucede en las áreas Rurales 2 hours ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Tráfico humano también sucede en las áreas Rurales Los hispanos son altamente propensos al tráfico humano, esto de acuerdo con información de Empower Tehama. 0

shares ShareTweetSavePostSend Tráfico humano también sucede en las áreas Rurales Mes nacional de la prevencón de la esclavitud y el trafico de humanos. Johan castellanos visito una organizacón aqí en el norte del estado que ayuda a las íctimas desde el 2017 en red bluff. Empower tehama ofrece toda clase de servicios para apoyar a las íctimas de táfico humano y seún ellos, la comunidad hispana en las reas rurales, esá en constante riesgo. El táfico humano es un problema que no solo se vive en las grandes ciudades, sino tambén en los pueblos y las reas rurales. Seún gisella sandoval, quien es terapeuta en la organizacion empower tehama, varios tipos de táfico de humanos se reportan en esta comunidad. "la gente esá ás propensa al táfico humano en lasáreas rurales del condado de tehama. Ha habido varios casos de táfico humano, sexual o tambén laboral". Empower tehama es una agencia sin fines de lucro, que maneja un programa de ayuda teraéutica y de servicios sociales gratis, para íctimas de táfico humano desde mayo del 2017 en red bluff, y cubre todo el condado. Esta entidad ayuda a mucha personas y seún la terapeuta gisela, los casos ás reportados recientemente son de niños. últimamente se han reportado ás casos de táfico sexual se niños usualmente, les dicen o los engañan diciendo que les van ayudar o de una manera u otra y los ponen a trabajar o los esconden". En el año 2019 empower tehama atendó un total de 24 casos de táfico humano, de los cuales 12 eran niños y el 20 por ciento del total de casos fueron inmigrantes hispanos. "la poblacón inmigrante es ás propensa ás susceptible en las zonas rurales, por la falta de recursos, porque quieren salir adelante o apoyar a sus familias de alguna manera u otra". Seún nos explica gisela el 20 por ciento es muy bajo, ella dice que es probable que hallan ás casos de táfico humano en el rea, pero los hispanos tienen miedo de denunciar. "si una persona siente que esá en esa situacón puede llamar a nuestro numero al 5280226 y hay personas en la ínea todo el tiempo agarrando informacón y podemos empezar de aí". Empower tehama me indico que sin importar su estatus migratorio, usted puede llamar y pedir ayuda.. Ellos pueden proveer apoyo, seguridad e inclusive hogar temporal. Empower tehama tendá un seminario gratis, de táfico humano el 30 de enero, en red bluff high school e invitan al úblico que





You Might Like

Tweets about this