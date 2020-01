Chico busca modernizar parquímetros 13 minutes ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Chico busca modernizar parquímetros La Ciudad de Chico quiere usar una aplicación para poder pagar por estacionarse en el centro. Por otro lado el costo por estacionarse aumentó. 0

shares ShareTweetSavePostSend Chico busca modernizar parquímetros ### la ciudad de chico quiere modernizar el estacionamiento en el centro y hacerlo ás conveniente usando un teéfono inteligente. Si usted nunca tiene monedas, la cuidad quiere darle la posibilidad de pagar con su teéfono. El director de obras úblicas de chico, brendan ottoboni, dice que estan buscando comprar 200 parqímetros inteligentes, adeás de los 300 que ya hay en el centro. Podá descargar una aplicacón gratis y monitorear o extender su tiempo de estacionamiento. Obras úblicas quiere comenzar a trabajar en la aplicacón esta primavera. No se sabe cándo exactamente saldía al úblico la aplicacón, pues todaía tienen que encontrar una compaía que la desarrolle. ### mientras eso sucede, ahora cuesta ás estacionarse en el centro de chico. Ahora cuesta un ólar por una hora entre las calles primera y cuarta y normal y flume. Los lotes de la ciudad, la estructura y los parqímetros afuera del centro costaran 50 centavos la hora. Los fines de semana permanecen gratis. Lo bueno de esto es que la ciudad no comenzara a revisar los parqímetros hasta las 9 de la mañana, eso es dos horas despés del horario





You Might Like

Tweets about this