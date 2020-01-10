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5 fun things to do this weekend

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 03:27s - Published < > Embed
5 fun things to do this weekend

5 fun things to do this weekend

Fun things to do like Kravis on Broadway, Stuart Airshow, Super Car week and more...
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5 fun things to do this weekend

THINGS YOU AND YOUR FAMILY CANDO.

WPTVREPORTER T.A.

WALKER IS HERETO BREAK IT ALL DOWN FOR US.FIRST UP, KRAVIS ON BROADWAYYES, ITTHAT'S RIGHT GUYS,BROADWAYTAKES YOU TO THE STOOPS OF THEBRONX IN THE 1960S& WHERE AYOUNG MAN IS CAUGHT BETWEENTHE FATHER HE LOVES AND THEMOB BOSS HEBURSTING WITH HIGH-ENERGYDANCE NUMBERS.

TICKETS COST$44 PLUS TAKES AND FEE.

WETALKED WITH THE CAST ON WHYOU CAN EXPECT FROM THE SHOW.AND A BOAT SHOW.

YES, THESTUART BOAT SHOWTHE LARGEST BOAT SHOW ONFLORIDAFEATURING OVER 175 LOCAL,NATIONAL AND INTERNATIONALEXHIBITORS DISPLAYING HUNDREDSOF BOATS IN- WATER AND ONLAND.

MANY BOAT BRANDS AREREPRESENTED AT THE SHOW,INCLUDING THE LATEST MODELS OFMOTOR YACHTS, CRUISERS, CENTERCONSOLES, SPEEDBOATS, SPORTFISHING BOATS, AND PONTOONSRANGING IN SIZE FROM 12 FEETTO OVER 90 FEET IN LENGTH.AND JURASSIC PARK HAS LANDEDIN MIAMIARENA IN MIAMI.

A DINOSAURESCAPES AND CAUSES CHAOS.

THEADVENTURE CONTINUES AS YOUJOIN FORCES TWITH A TEAM OFSCIENTIST TO UNRAVEL A CORRUPTPLAN.

TICKETS START AT $15PLUS TAXES AND FEE.TO GET THE REST OF THE FIVEFUN THINGS& INCLUDING A FREAGLES TRIBUTE CONCERT INJUPITER AND SUPER CAR WEEKHEAD TO WPTVPLATFORMS. THE FREE WPTVMOBILE APP, THE TASTE AND SEESECTION AT WPTV.COM AND THETASTE AND SEE SOUTH FLORIDAFACEBOOK PAGE.AND T.A.

YOU ARE THE RACECHAIR FOR THE RACE FOR THECURE.

( YES, COMING UPSATURDAY, JANUARY 25 ALONG THEWEST PALM BEACH WATERFRONT ISTHE 29TH ANNUAL SUSAN G.

KOMENRACE FOR THE CURE.

PLEASE SIGNUP FOR THE RACE OR THE WALK ATWPTV.COM/ KOMEN.

WE ARE TRYINGTO RAISE $10,000 AND SO FAR WEARE UP TO $3,000.

SO PLEASEDONATE, OR SIGN UP TO WA




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