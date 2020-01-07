Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

President Trump: At least 4 embassies faced threats

Video Credit: ABC 10 News | San Diego - Duration: 00:54s - Published < > Embed
President Trump: At least 4 embassies faced threats

President Trump: At least 4 embassies faced threats

President Trump says Iranian General Qasem Soleimani was plotting attacks on at least 4 U.S. embassies.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

President Trump: At least 4 embassies faced threats

PRESIDENT TRUMP NOW SAYS THATMULTIPLE U-S EMBASSIES WEREPOTENTIALLY BEING TARGETED PRIORTO THE U-S AIRSTRIKE THATKILLED TOP IRANIAN GENERAL QASEMSOLEIMANI.THE PRESIDENT DIDN'T OFFERSPECIFICS BUT SAYS SOLEIMANIWAS PLOTTING ATTACKS ON FOUR U-SEMBASSIES.SECRETARY OF STATE MIKE POMPEOSUPPORTING THATSTATEMENT.CRITICS SAY THE ADMINISTRATIONFAILED TO BACK UP ITS CLAIM THATKILLING THE GENERAL WASJUSTIFIED BY AN IMMINENT THREAT.POMPEO: "THERE IS NO DOUBT THATTHERE WERE A SERIES OF IMMINENTATTACKS THAT WERE BEINGPLOTTED BY QASEM SOLEIMANI, ANDWE DON'T KNOW PRECISELY WHEN ANDWE DON'T KNOW PRECISELY WHERE,BUT IT WAS REAL."LAWMAKERS SAY THEY WERE NEVERTOLD ABOUT PLOTS ON U-SEMBASSIESDURING CLOSED-DOOR BRIEFINGSWITH TRUMP'S TOP AIDES EARLIERTHISWEEK.THIS WEEK, IT PROMPTED THE HOUSEOF REPRESENTATIVESVOTED TO APPROVE A NEWRESOLUTION.IT'S AIMED AT RESTRAINING THEPRESIDEN'TS ABILITY TO USEMILITARY ACTION AGAINST IRANWITHOUT CONGRESSIONALAPPROVAL.



Recent related news from verified sources

Trump Claims ‘Four Embassies’ Were Under Imminent Threat From Iran Before Soleimani Strike

President *Donald Trump* today claimed in a new interview that there were threats to multiple...
Mediaite - Published Also reported by •FOXNews.comSifyWorldNews


Morning Joe Rips Trump Claim Of Iranian Threat To Blow Up Embassies: ‘Completely Made Up For A Gullible Public’

The Morning Joe crew mocked President Donald Trump's repeated claims that Qasem Soleimani was...
Mediaite - Published


You Might Like


Tweets about this

glezee81

Glenn RT @TruthMaga: 4 Embassies 😡😡 But according to The left Still not enough to Kill the Biggest Terror Threat out there 🙄🙄🙄 Come on @POTUS i… 4 hours ago


Recent related videos from verified sources

Florida Man Accused Of Threatening Trump Over Iran Airstrike [Video]Florida Man Accused Of Threatening Trump Over Iran Airstrike

CBS4's Joan Murray reports Chuancy Lump is accused of making the threats on a social media live stream.

Credit: CBS4 Miami     Duration: 02:25Published

Trump retreats from threat to attack Iranian cultural sites [Video]Trump retreats from threat to attack Iranian cultural sites

President Donald Trump on Tuesday backed away from his threats to target Iranian cultural sites if Iran retaliates against the US for killing one of its top generals. After first tweeting the threat..

Credit: PA - Press Association STUDIO     Duration: 00:40Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.