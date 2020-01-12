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Driverless Kroger delivery truck rolls downhill, flattens car

Video Credit: WCPO Cincinnati - Duration: 01:28s - Published < > Embed
Driverless Kroger delivery truck rolls downhill, flattens car

Driverless Kroger delivery truck rolls downhill, flattens car

University of Cincinnati junior Jack Kowalski narrowly dodged the Kroger delivery truck that flattened his parked car and nearly barreled through the windows of a Corry Street apartment building Saturday night.
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Driverless Kroger delivery truck rolls downhill, flattens car

Like dive out of the way.way.A CLOSE CALL IN CORRYVILLE.THAT'S A KROGER TRUCK ON TOPOF A LITTLE BLACK CAR.AND FEETAWAY FROM THE WALL OF ANAPARTMENT BUILDING.THAT CRASH SHUT DOWN CORRYSTREET - AND IT REQUIRED SOMEDELICATE LIFTING TO GETCLEANED UP.SO - HOW'D ITHAPPEN?NATS 142225 I was like, thatcannot be a semi!FEET FROM THEFRONT DOOR OF THIS U-CCAMPUS-AREA APARTMENT BUILDING-- IT SURE WAS.SarahMunday/Corryville 142205 Ilike saw it and I was like,holy crap.

And I just saw thissemi into his car.SARAH MUNDAYDIDN'T BELIEVE HER FRIEND WHENHE TOLD HER A SEMI SLAMMEDINTO HIS PARKED CAR ON CORRYSTREET.NOT UNTIL SHE GOT HERESATURDAY NIGHT.JackKowalski/Corryville 142842 Iturn my head and I see thissemi truck coming at me withno driver in it.JACK KOWALSKIWAS REACHING FOR HIS KEYS -SOMETHING MADE HIM TURN ANDLOOKKowalski 142851 I had tojump out of the way, like diveout of the way- TOO CLOSE.THISSEMI WAS DELIVERING TO THENEIGHBORING KROGER STORE.POLICE SAY ITS BRAKES SLIPPED- IT ROLLED FROM THE LOADINGDOCK.NATS 144440 chainsANDMADE FOR A HEAVY LIFT LATER.NATS 144654 crunchLITERALLYLIFTING THE TRUCK OFFKOWALSKI'S CAR.NATS 144540crunchSO THEY COULD MOVE IT -AND GET IT UPRIGHT.AND THENGET THE TRUCK OUT OF CORRYSTREET - WHICH WAS CLOSED FORHOURS.AN UNUSUAL OPERATION --AN UNUSUAL NIGHT FOR KOWALSKI- WHO'S ADRENALINE IS JUST NOWSLOWING.Kowalski 142926 I feelvery lucky to be alive rightnow.

I don't know why Ilooked.

God must be real, yakn




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