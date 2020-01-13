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Carnell School Set To Reopen Monday, But Teachers Union Unsure If It's Safe

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:52s - Published < > Embed
Carnell School Set To Reopen Monday, But Teachers Union Unsure If It's SafeThe school's been closed for a couple of weeks because of asbestos.
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Carnell School Set To Reopen Monday, But Teachers Union Unsure If It's Safe

AROUND 3:30 THIS AFTERNOON.NO WORD ON WHAT LED TO THESHOOTING, POLICE HAVE NOT MADEANY ARRESTS.PHILADELPHIA'S CARNELLELEMENTARY SCHOOL REOPENSTOMORROW NOW THAT ASBESTOSCLEANUP IS COMPLETED, BUTBREAKING TONIGHT, THE TEACHERSUNION SAYS THAT IT HAS NOT BEENASSURED THE SCHOOL IS ACTUALLYSAFE.CARNELL AND OXFORD CIRCLE HASBEEN CLOSED FOR THE PAST COUPLEOF WEEKS.DISTRICT OFFICIALS TONIGHT SAYTHEIR TESTING HAS CONFIRMED THESCHOOL IS SAFE.BUT THE UNION BELIEVES THEDISTRICT DID NOT FOLLOW PROPERTESTING PROTOCOLS.THE UNION SAYING IN A STATEMENT,QUOTING, THERE WAS A JOINTTESTING GLEAM HAS YET TO OCCUR,A MINIMUM OF 40 AIR SAMPLES MUSTTAKE PLACE.TESTING MUST BE A REPRESENTATIVESAMPLE USING TRUE BESTPRACTICES.TESTING UP TO THIS POINT HASBEEN HAPHAZARD.CARNELL MUST REMAIN CLOSED, END




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