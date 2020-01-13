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Monday Morning Weather: Cooler Than The Weekend But Still Comfortable

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:14s - Published < > Embed
Monday Morning Weather: Cooler Than The Weekend But Still ComfortableMatt Peterson has the latest forecast.
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Monday Morning Weather: Cooler Than The Weekend But Still Comfortable

FLED TO SAFETY BUT OFFICIALSSAY THAT NUMBER COULD SWELL TOHUNDREDS OF THOUSANDS.BACK HERE IN OUR AREA, WEARE STILL RIDE AGO THIS HIGHFROM YESTERDAY'S INCREDIBLEWEATHER, MATT, THANKS VERYMUCH.YOU ARE WELCOME, I WILL BEHERE ALL WEEK FOLKS TALKINGABOUT COMFORTABLE TEMPERATURESTHAT ARE STILL IN THE AS WARMAS THEY WERE SATURDAY ANDSUNDAY WAS JUST ALMOST ALITTLE BIT JUST CRAZY.WE HAD RECORD BREAKING HEAT INMANY AREAS ON SATURDAYAFTERNOON AN YESTERDAY WHAT HEGOT UP IN THE HIGH 60'S.WE DIDN'T REACH 70 BECAUSE OURFRONT CAME THROUGH EARLY INTHE DAY BUT STILL VERY MILDFOR THE EVEN OF THE WEEKENDTOO.WE HAD STRONG GUSTY WINDSYESTERDAY MORNING AND THAT WASAS A FRONT CAME THROUGH THEDELAWARE VALLEY AND WE ENDEDUP WITH THE CHANCE FOR SOMEDAMAGE HERE OR THERE WITHTHOSE STRONG WINDS YESTERDAYMORNING BUT GOOD NEWS WHEN THEFRONT CLEARED OUR WINDS,STARTED TO DIE DOWN BUTTEMPERATURES STILL STAYED VERYCOMFORTABLE THROUGH AFTERNOONHEARST AND EVEN HERE THISMORNING, COOLER SPOTS NORTH OFTHE CITY, BETHLEHEM WHERETEMPERATURES DROP DOWN IN THE30'S BUT THE REST OF US WE ARESTILL LOOKING AT TEMPERATURESIN THE 40'S TO EBB NEAR 50.STORM SCAN THREE STILL LOOKINGAT SHOWERS, THUNDERSTORMSACROSS THE SOUTH EAST.GOOD NEWS NO SEVERE WEATHERFOR FOLKS IN ALABAMA, GEORGIAAND SOUTH CAROLINA AS WELL.MORE SHOWERS, THEN ARE STORMSNOT NECESSARILY WHAT THEY ARELAG TO GET HERE THIS MORNING.BRINGING IT BACK CLOSE TO HOMEWAR TRY.WE HAVE INCLUDED COVER.SO DON'T EXPECT A TON OFSUNSHINE THROUGHOUT MACHINEMORNING OR AFTERNOON HOURS ASWELL.TEMPERATURES WILL BE IN THE30'S AND 40'S FOR THE MOSTPART THROUGH MESS OF THEMORNING.BY LUNCHTIME WE HAVE MID 40'SACROSS I-95 AND 50'S ACROSSSOUTH JERSEY.WE WILL TOP OUT, MORE THANCOMFORTABLE, MID TO UPPER 40'SAROUND 50 DEGREES.WE HAVE 10 OR SO DEGREES ABOVEAVERAGE THROUGH THE AFTERNOONHOURS.WAKE UP TOMORROW MORNING,STILL, AGAIN OUR BROKEN RECORDHERE 30'S AND 40'S.WE COULD HAVE LIGHT SPOTTYSHOWERS THAT WILL ROLL THROUGHTUESDAY AFTERNOON.THEY WILL CLEAR THINGS OUTQUICKLY BY THE EVENING ANDEARLY OVERNIGHT AT THE LATEST.FIFTY FOR OUR AFTERNOON HIGHMORE 50'S TOMORROW, CHANDLEREVEN INTO WEDNESDAY AND




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