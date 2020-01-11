puppy bowl

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Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 00:56s - Published < > Embed
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AND WHILE FOOTBALL FANS WAITTO SEE WHO WILL HIT THE FIELD,PET LOVERS ARE LOOKING AHEADTO ANIMAL PLANET'S BOWL GAMES.THIS YEAR'S LIN━ UP FEATURSOME DOGS FROM MARYLAND.

TWOSHELTER DOGS FROM THEBALTIMORE HUMANE SOCIETY WILLCOMPETE IN THE ANIMAL PLANET'STHIRD ANNUAL DOG BOWL!

BOOMERAN 1━ YEA━OLD MIXED BREED,AND MOLLY, A ━YEA━OLDCHIHUAHUA MIX WILL COMPETEALONGSIDE DOZENS OF OTHER DOGFROM SHELTERS ACROSS THECOUNTRY, VYING FOR THE FIRS━EVER SUPER SENIOR AWARD.

THEDOG BOWL AIRS SATURDAFEBURARY 1ST AT 8 ━M.

THEN ONSUPER BOWL SUNDAY YOUNGER DOGSLOOKING FOR FOREVER HOMES WILLHIT THE GRIDIRON FOR PUPPYBOWL SIXTEEN.

TEAM RUFF ANDTEAM FLUFF WILL FACE OFFTHE WORLD'S CUTEST SPORTINGEVENT STARTING AT 3 ━M ON THEANIMAL PLA



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