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Winter Equestrian Festival underway in the Village of Wellington

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:43s - Published < > Embed
Winter Equestrian Festival underway in the Village of Wellington

Winter Equestrian Festival underway in the Village of Wellington

It's said to be the largest jumping show circuit in the world attracting competitors from more than 52 countries.
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Winter Equestrian Festival underway in the Village of Wellington

IS NOW UNDERWAY IN THE TOWN OFWELLINGTON.

ITTHE LARGEST JUMPING SHOWCIRCUIT IN THE WORLDATTRACTING COMPETITORS FROMMORE THAN 52 COUNTRIES.

THEFESTIVAL STARTED ON JANUARY8TH AND RUNS THROUGH MARCH29TH.

EVERY YEAR THE 12- WEEKEVENT DRAWS IN THOUSANDS OFSPECTATORS BUT THIS YEAR EVENMORE EYES ARE EXPECTED ASCOMPETITORS ARE VYING FORSPOTS ON THE 2020 OLYMPICTEAM.Paul Schofield, villagemanager 14:39:2“We have a lotof olympic teams that practicehere anyway but this year isone of the few places you canget olympics point so therwill be a lot of people her”THE SUMMER OLYMPICSCAN WATCH HERE ON NBC IS BEINGHELD IN TOKOYO.

NOW COMING UPAT 6 WEAT THE ECONOMIC IMPACT THEEQUESTRIAN COMMUNITY IS HAVINGIN OUR A




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