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Lelan's afternoon forecast: Tuesday, January 14, 2020

Video Credit: NewsChannel 5 Nashville - Duration: 01:15s - Published < > Embed
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Lelan's afternoon forecast: Tuesday, January 14, 2020

"TALK OF THE TOWN".Lelan: HI, I'M LELAN STATOM.MERYLL IS OFF TODAY.BUT YOU'LL SEE SOMETHING FROMHER COMING UP IN JUST A MOMENT.ON THE WEATHER FRONT, MANY OFYOU WERE SHAKEN OUT OF BED WITHTHE THUNDER AND LIGHTNING LASTNIGHT.RIGHT NOW NOT MUCH GOING ON.A LOT OF THE RAIN HAS PULLED ONOUT.A BRIEF BREAK BEFORE MORE RAINMOVES OUR WAY.RIGHT NOW FROM HOPKINSVILLE, YOUARE AT 50 DEGREES.HOPKINSVILLE, YOU ONLY PICKEDUP .15 IN THE RAIN GAUGE.OUR FRIENDS IN LAWRENCEBURG HADAN INCH AND A HALF LAST NIGHT.HERE IN NASHVILLE, CLOUDS STILLHOLDING TOUGH.IT IS 57 AT THIS HOUR.AS WE GO INTO THE AFTERNOON,MOSTLY CLOUDY WITH SOME HITS OFSUNSHINE A LITTLE LATER.THIS IS GOOD TO SEE RADARRAIN-FREE FOR US RIGHT NOW.THAT'S GOOD FOR THE MIDSOUTH.THERE ARE SOME RAIN CHANCES DOWNTO OUR SOUTH FOR TODAY.THAT'S WHERE THAT STORM THREATIS.THEN FOR TOMORROW, A LITTLE BITOF A STORM THREAT WILL MOVEACROSS OUR AREA AGAIN.WIND AND HAIL WILL BE SOME OFTHE CONCERNS THERE.HERE'S A LOOK AT WHAT'SHAPPENING FOR US AS FAR AS OURTEMPS GO.A BIG SPREAD.62 FAYETTEVILLE.48 OUT OF MURRAY, KENTUCKY.FOR THE NEXT SEVERAL HOURS,WARMING SLOWLY INTO THE MID 60sTODAY AND RAIN C




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