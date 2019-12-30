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Palm Tran dedicates bus to Black History Month

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:28s - Published < > Embed
Palm Tran dedicates bus to Black History Month

Palm Tran dedicates bus to Black History Month

Teacher raises and abortion restrictions.

Just some of what Governor DeSantis said he is looking for in this year's legislative session.
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Palm Tran dedicates bus to Black History Month

YOU MAY HAVE NOTICED A UNIQUEPALM TRAN BUS TRAVELLING ON THESTREETS OF PALM BEACH COUNTY.THE EXTERIOR WAS DESIGNED FORBLACK HISTORY MONTH AND ISDEDICATED TO THE LEGACY OFDOCTOR MARTIN LUTHER KING,JUNIOR..

AS W-P-T-VNEWSCHANNEL FIVEMONDALE REPORTS THE BUSSERVICE SAYS ITS MORE THAN ABILLBOAR D.(PKG) Natburst Clip 2730(08:14:29”Bus honks horn” IFYOUEVERYTHING - FROM DEFENSEATTORNEYIntentional” Just open youreyes.

BUT ITFEATURING A PICTURE OF DOCTORKINGÃAND THE WORDS &BUILLDING A BRIDGE TO HARMONY- THAT RIDERS SAY CAN GRABYOUR ATTENTION.”That is morethan a mobile billboardÃthatis a statement oflife”(08:43:18) A keycornerstone” FOR AT LEAST ADECADE PALM TRAN HAS DESIGNEDA BUS IN RECOGNITION OF BLACKHISTORY MONTH& TRAVELINGTHROUGHOUT THE COUNTY&ANDEVENTUALLY IN THE RIVIERABEACH M-L-K DAY PARADE.

Itlets everyone know howimportant he is and what hemeant” PALM TRANS EXECUTIVEDIRECTOR SAYS IT ALSO SUPPORTSTHE COMPANYINCLUSIVE WORKFORCE.

And ifyouÃyou can make it happen”70-PERCENT OF OPERATORS AREBLACK& AND LED BY ANAFRICAN-AMERICAN&THE DIRECTORSAYS ITFROM WHAT OCCURRED 65- YEARSAGO WHEN ROSA PARKS REFUSED TOGIVE UP HER SEAT TO A WHITEMAN.“Thathistory that meanseverything”“FOR THE FIRST TIME -*PALMTRA* WILL UNVEIL A SECOND BUS,FEATURING THE NAMES OF AFRICANAMERICANS WHO MADE SIGNIFICANTCONTRIBUTIONS TO PALM BEACHCOUNTY....LOOK FOR THAT BUSNEXT MONTH.

YOU MAY PERSONALLYKNOW THE NAMES OF THE PEOPLEON IT.

ARTHUR MONDALE WPTVNEWSCHANNEL




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