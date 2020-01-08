Temps to drop throughout day Wednesday

NORTHWEST TOMORROW AFTERNOON ANDTHE TEMPERATURES WILL FALL AFTERLUNCHTIME.LOW TO MID-40’S IN THE MORNING.TURNING COLDER AS I HAD THROUGHTHE AFTERNOON AND EVENING.ONLY 35 DEGREES BY 5:00 P.M..MAKE SURE YOU HAVE A HEAVIERCOAT TOMORROW MORNING.THURSD NIGHT, WE WILL STARTOFF WITH SNOW POSSIBLY MIXINGWITH SLEEP.TEMPERATURES IN THE 20’S.FRIDAY MORNING, UPPER 20’S TOLOW 30’S.THE SNOW WILL CHANGE TO FREEZINGRAIN.THEN WE WARM UP ABOVE FREEZING.THEN A CHANGE TO RAIN SHOWERS.THE FURTHER NORTH YOU LIVE, YOUWILL HAVE A BETTER CHANCE OFSTAYING IN THE SNOW LONGER.THIS IS EARLY FRIDAY MORNING.IT STARTS OFF WITH SNOW AT 7:00A.M..CHANGING TO FREEZING RAINTHROUGH THE DAY.NOTICE THE GREEN LIFTS FARTHERTO THE NORTH.THURSDAY NIGHT AND FRIDAYMORNING, WE WILL SEE THEGREATEST POTENTIAL IMPACT FORTHE FRIDAY MORNING COMMUTE.CHECK BACK IN WITH THE FORECAST.THE IMPACT ON FRIDAY WITH 43DEGREES OF A HIGH TEMPERATUREAFTER A COLD THURSDAY OF 32.29 ON CHIEFS SU