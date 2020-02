Der neue Kompakte als Jubiläumsmodell - der Skoda SCALA DRIVE 125 on January 15, 2020 < > Embed Video Credit: AutoMotoTV Deutschland - Duration: 02:18s - Published Der neue Kompakte als Jubiläumsmodell - der Skoda SCALA DRIVE 125 Zum Ausstattungsumfang des SCALA DRIVE 125 zählen etwa die Zweizonen-Klimaanlage Climatronic, beheizbare Vordersitze, Parksensoren hinten und DAB+. Serienmäßig besitzt der SCALA als Sondermodell DRIVE 125 zudem 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset). In puncto Konnektivität bietet der Kompakte das Infotainmentsystem Bolero inklusive acht Zoll großem Touchscreen und die Konnektivitätstechnologie SmartLink. Letztere vereint die Schnittstellen für Android Auto, Apple CarPlay und MirrorLink. Dank Wireless Apple Car Play verbinden sich Apple-Geräte sogar ohne Kabel mit dem Fahrzeug. Kombiniert mit dem 1,0 TSI 70 kW (95 PS) startet der SCALA DRIVE ab 21.840 Euro. Insgesamt bietet ŠKODA den SCALA DRIVE mit drei Benzinmotoren und einem Dieselaggregat an, die zwischen 70 kW (95 PS) und 110 kW (150 PS) leisten.Mit zwei optionalen Ausstattungspaketen können Käufer eines SCALA DRIVE 125 das Kompaktmodell noch besser auf ihre Bedürfnisse und Wünsche anpassen. Das Paket ,Licht&Sicht‘ bereichert das Sondermodell zum Beispiel um Voll-LED-Hauptscheinwerfer sowie Fernlichtassistent und Regensensor. Zum ,Business‘-Paket gehören unter anderem das Navigationssystem Amundsen, Phonebox inklusive induktiver Ladefunktion sowie das 10,25 Zoll große Virtual Cockpit. Zudem nutzen Käufer des SCALA DRIVE in Kombination mit dem ,Business‘-Paket drei Jahre lang kostenfrei den Fahrzeugfernzugriff sowie Infotainment Online. In Verbindung mit beiden Ausstattungspaketen ergibt sich beim SCALA DRIVE 125 ein Preisvorteil in Höhe von bis zu 2.359 Euro. 0

