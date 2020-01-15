13 First Alert Las Vegas morning forecast | Jan. 15, 2020

WILL DIP TO THE UPPER 30S, SOPLAN ON ANOTHER CHILLY STARTTOMORROW.HIGHS THURSDAY WILL BE MILD, INTHE LOW60S, BEFORE A QUICK-MOVINGSYSTEM DELIVERS WIND GUSTS TO30 MPH THURSDAY EVENING ANDNIGHT ALONGSIDE SOME SPOTTYRAIN SHOWERS.SNOW SHOWERS IN THESPRING MOUNTAINS WILL ONLYTALLY 1" TO 2" IN ELEVATIONSABOVE 4,000 FEET.LOWS THURSDAY NIGHT WILL DIP TONEAR 40.FRIDAY DELIVERS NORTH GUSTSOF 20 MPH WITH PARTLY CLOUDYCONDITIONS AND COOLER HIGHS INTHE MIDDLE 50S.SATURDAY AND SUNDAY FEATUREWAKE-UP TEMPERATURES IN THEUPPER 30S TO NEAR 40, PARTLYTO MOSTLY CLOUDY CONDITIONS,AND HIGHS OF 58 AND63, RESPECTIVELY.NEXT WEEK OFFERS OCCASIONALCLOUDS AND CONTINUED MILD (FORJANUARY) AFTERNOON IN THE LOWAND MID 60S.TONIGHT AND THURSDAY MORNINGWILL DIP TO THE UPPER 30S, SOPLAN ON ANOTHER CHILLY STARTTOMORROW.HIGHS THURSDAY WILL BE MILD, INTHE LOW 60S, BEFORE AQUICK-MOVING SYSTEM DELIVERSWIND GUSTS TO 30 MPH THURSDAYEVENING AND NIGHT ALONGSIDESOME SPOTTY RAIN SHOWERS.SNOW SHOWERS IN THE SPRINGMOUNTAINS WILL ONLY TALLY 1" TO2" IN ELEVATIONS ABOVE 4,000FEET.SATURDAY AND SUNDAY FEATUREWAKE-UP TEMPERATURES IN THEUPPER 30S TONEAR 40, PARTLY TO MOSTLYCLOUDY CONDITIONS, AND HIGHS OF