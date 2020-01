Suenan alarmas del aliviadero de la Presa Oroville 11 hours ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Suenan alarmas del aliviadero de la Presa Oroville Esta mañana el DWR puso a prueba las nuevas alarmas del aliviadero de la Presa Oroville. Se usarán para avisar sobre la apertura de las compuertas para dejar salir agua. 0

shares ShareTweetSavePostSend Suenan alarmas del aliviadero de la Presa Oroville Las nuevas sirenas sonaron hoy en el aliviadero de la presa oroville. Escuchemos: natural sound las sirenas fueron puestas a prueba por el departamento de recursos ídricos. La primera prueba fue a las 10 de la mañana, la segunda ocurró media hora despés. Las pruebas continuaron durante el ía para asegurarse que el sistema funcione. Estas sirenas estan diseñadas para notificar al úblico en el futuro sobre la apertura de compuertas para dejar salir agua. No para notificar de evacuaciones. Solo se escucharan un cuarto de milla cerca de la presa. Cuando se deje fluir el agua sonaran durante tres minutos y luego fluiá





