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Bill would prevent counselors from state test help

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 00:30s - Published < > Embed
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Bill would prevent counselors from state test help

FROM GETTING PULLED AWAYFROM THEIR JOB.SENATOR MARY BOREN FILED ABILL TO PREVENT COUNSELORSFROM HAVING TO HELP WITHREQUIRED TESTING.

SHE SAYSCOUNSELORS PLAY A CRITICALROLE IN HELPING STUDENTSWITH SUBSTANCE ABUSE,BULLYING AND OTHER TRAUMA...AND THE WORK THEY DO CAN'TBE FILLED BY OTHER STAFF.PROJECT SAFE SCHOOLS ISANOTHER WAY TWO WORKS FORYOU.

LET US KNOW WHICHSCHOOL TOPICS INTEREST ORCONCERN YOU... BY CALLINGTHE NUMBER ON YOUR SCREEN.OR SENDING AN EMAIL TO:PROJECT SAFE SCHOOLS AT KJRHDOT-COM.A LAWMAKER WANTS TO ALL




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