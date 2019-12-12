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South Florida Fair new theme 1/15

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:16s - Published < > Embed
South Florida Fair new theme 1/15WPTV, ESPN 106.3
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South Florida Fair new theme 1/15

AND SPORTS FANS WILL HAVEPLENTY TO LOOK FORWARD TO...THE FAIR IS GOING WITH ASPORTS THEME THIS YEAR...THEY'LL HAVE VIRTUAL REALITYGAMES, ALONG WITH DAILY SPORTSPARADES... NEXT WEEK, FORMERMIAMI DOLPHINS PLAYERS WILL BEIN ATTENDANCE SIGNINGAUTIOGRAPHS FOR FANS... THESOUTH FLORIDA FAIR WILL RUNFROM FRIDAY, TO FEBRUASECOND...VICTORIA CHOURIS WE HAVE SOMEEXHIBITS THAT ARE IMPORTANTEDUCATIONAL EXHIBITS, WE HAVEAN EXHIBIT ON AMERICA'SPASTIME, FROM COOPERSTOWN,BASEBALL HALL OF FAME, WE ALSOHAVE AN EXHIBIT ON SPORTS FROMTHE SMITHSONIAN INSTITUTION.IT WAS AN EASY SELL TO GPEOPLE INVOLVETHANKS.

WE'LL BE RIGHT B




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