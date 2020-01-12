Man accused in child's abduction to face charges

MATT REED IN SPRINGFIELD WITHTHE OVERNIGHT DETAILS.MATT: RANDY AND DOUG, RIGHT NOWTHAT 11-YEAR-OLD HAS BEENREUNITED WITH HER FAMILY.OVERNIGHT WE'RE LEARNING NEWDETAILS HOW THIS RESCUEHAPPENED.POLICE SAY IT ALL STARTEDYESTERDAY WHEN 24-YEAR-OLDMIGUEL RODRIGUEZ GRABBEDCHARLOTTE MOCCIA OFF THE STREETAS SHE WALKED FROM THE BUS TOHER HOUSE IN SPRINGFIELD.AN AMBER ALERT WAS ISSUED ANDMANY DRIVERS PAID ATTENTION ANDCALLED 911 ON THE MASS PIKE ANDREPORTED THE SUSPEC'S CAR NEARSPRINGFIELD AND THECONSTRUCTION WORKERS SLOWEDDOWN TRAFFIC EVEN MORE TO CLOSEIN ON THE VEHICLE.