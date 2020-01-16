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Body found inside flaming car in Blue Ash

Video Credit: WCPO Cincinnati - Duration: 01:37s - Published < > Embed
Body found inside flaming car in Blue Ash

Body found inside flaming car in Blue Ash

Police have not yet identified the person found dead inside a flaming car in a Blue Ash parking lot.
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Body found inside flaming car in Blue Ash

HAPPENING TODAY...BLUE ASHPOLICE WILL REVEAL MORE...AFTER MAKING A GRUESOMEDISCOVERY.FIREFIGHTERS FOUND ABODY... AFTER EXTINGUISHING ABURNING CAR..CAR..9 ON YOUR SIDE'S TIMYKAARTIST JOINS US LIVE WITHWHERE THE INVESTIGATION GOESFROM HERE.first and foremost ..

We hopeto learn to who this person.And what was the suv doinghere ..

WE ARE IN A PARKINGLOT ON LAKE FOREST DRIVE.RIGHTHERE IS WHERE THE BODY WASFOUND INSIDE OF A CAR THAT WASENGULFED IN FLAMES.THIS WAS SCENE LATE LAST NIGHTNEAR THE INTERSECTION OFGLENDALE MILFORD ROAD.BLUE ASHPOLICE AND FIRE WERE CALLEDHERE AROUND 930 FOR REPORTS OFA CAR ON FIRE.IT WASN'T UNTILAFTER THE FIRE WAS PUTOUT..THAT THEY REALIZED THEREWAS A BODY INSIDE.BLUE ASHDETECTIVES..

ATF..

ANDHAMILTON COUNTYDEPUTIES SPENTHOURS COLLECTING EVIDENCE FROMTHE SCENE..THE CAR WAS TAKENTO ANOTHER SITE WHERE IT ISCURRENTLY BEING PROCESSED.Again THE BIG QUESTIONS THATREMAIN..

WE STILL DON'T KNOWWHO THIS PERSON IS OR HOW THEYDIED.

OR IF FOUL PLAY ISSUSPECTED.SCOTT NOEL CHIEF OF THE BLUEASH POLICE DEPARTMENT WOULDNOT COMMENT ON ANY OF THAT..SAYING THE INVESTIGATION ISSTILL IN ITS EARLY STAGE.

WEHOPE TO LEARN MORE LATER ONTODAY..

SO STAY TUNED ON AIRAND ONLINE AT WCPO.COM




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