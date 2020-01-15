Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

Eagles Legend Harold Carmichael Meets With Media After Elected To Pro Football Hall Of Fame

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:16s - Published < > Embed
Eagles Legend Harold Carmichael Meets With Media After Elected To Pro Football Hall Of FameCarmichael says he knew a few days ago but was sworn to secrecy.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Eagles Legend Harold Carmichael Meets With Media After Elected To Pro Football Hall Of Fame

SO NICE TO WATCH THE BIGFELLOW GROWING UP.THEN WE GOT TO KNOW EACH OTHERIN 86 WHEN I CAME HOME.I ALMOST TEARED UP WHEN IHEARD THE NEWS.THIS IS GREAT.GREAT GUY.LONG OVERDUE.WELL DESERVED.YESTERDAY EAGLES FANS WEREGIVEN GREAT NEWS THAT ALL TIMELEADING RECEIVER HAROLDCARMICHAEL WILL BE EVENSHRINED IN THE PRO FOOTBALLHALL OF FAME.HE SAID HE KNEW A FEW DAYS AGOBUT WAS SWORN TO SECRECY.IT HAS BEEN REALLY, CRAZY.YOU KNOW, IN THE ONLY I THINKWORST PART OF IT WAS A COUPLEDAYS AGO, I WENT OUT AND FOUNDOUT BIT.THEY ASKED ME IN THE TO SAYANYTHING TO ANYBODY ABOUT IT.DAVE BAKER SAID WITH YOULIKE TO TELL.I WOULD LIKE TO TELL MY WIFE,WOULD I LIKE TO TELL MY SON, IWOULD LIKE TO TELL THE WHOLEWORLD RIGHT NOW THE WAY I FEELBUT HE SAID HAROLD PLEASE, DOUS A FAVOR YOU CAN TELL YOURWIFE BUT DON'T TELL ANYBODYELSE.I SAID, OKAY.SWORN TO SECRECY.ONE OF THE WORST THING WHATHAPPENED TO ME WAS IN THETELLING MY SON.I WOULD LOVE TO SHARE THINGSWITH HIM BUT, LUCKILY HEWASN'T CALLING ME ALL THE



Recent related news from verified sources

Eagles' Harold Carmichael named to Pro Football Hall of Fame

Wide receiver Harold Carmichael, who played for the Eagles from 1971-83, still holds several team...
Delawareonline - Published

WR Carmichael, Steve Sabol selected for HOF

Former Philadelphia Eagles wide receiver Harold Carmichael and former NFL Films president Steve Sabol...
ESPN - Published


You Might Like


Tweets about this

Deezyszn

Young Jefe RT @HBCUGameday: One of the all-time greats, a @SouthernUsports alumnus, is finally headed to the @ProFootballHOF. https://t.co/afLxVnclpK 5 hours ago

ryansmithtv

Ryan Smith Grew up wanting to be like Harold Carmichael. @lookitin is a legend in the hearts of Philly fans, now immortalized… https://t.co/tmpqYjEnTY 10 hours ago

Mzmango2S

S. Graham RT @PhilHeron: Bob Grotz on #Eagles: At long last, Birds' legend Harold Carmichael gets a bust in Canton https://t.co/LerRkiqTuM via @delco… 12 hours ago

joehick58

Joe Hickman Blatant illegal parking goes unpunished; Eagles legend finally gets hall-of-fame nod | Morning Newsletter… https://t.co/IrSoADzJRj 12 hours ago

PhillyDailyNews

Philly Daily News Daily News | Blatant illegal parking goes unpunished; Eagles legend finally gets hall-of-fame nod | Morning Newsle… https://t.co/B8Eg2XoMTX 12 hours ago

shrinkmeister

Shrinkmeister RT @NicoleJade525: This is long overdue. #HaroldCarmichael #FlyEaglesFly #HOF https://t.co/OpFpy7hDw6 13 hours ago

Alyson_Helseth

Alyson Helseth Philadelphia Eagles: Eagles Legend Harold Carmichael Selected to 2020 Hall of Fame Class https://t.co/MpYJ3miEK9 Eagles 14 hours ago

PhilHeron

Philip Heron Bob Grotz on #Eagles: At long last, Birds' legend Harold Carmichael gets a bust in Canton https://t.co/LerRkiqTuM via @delcotimes 14 hours ago


Recent related videos from verified sources

Super Bowl MVP Von Miller On Finding Love At First Sight [Video]Super Bowl MVP Von Miller On Finding Love At First Sight

NFL superstar Von Miller shares his thoughts on Drew Pearson’s Hall of Fame snub, finding love, and establishing his charity – Von’s Vision.

Credit: Tamron Hall     Duration: 04:34Published

Dallas Cowboys Football Legend Drew Pearson Snubbed From Hall Of Fame [Video]Dallas Cowboys Football Legend Drew Pearson Snubbed From Hall Of Fame

Pearson didn’t get in the NFL Hall of Fame after waiting 30 years.

Credit: Tamron Hall     Duration: 02:39Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.