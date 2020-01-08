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13 First Alert Las Vegas evening forecast | Jan. 17, 2020

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13 First Alert Las Vegas evening forecast | Jan. 17, 2020The Jan. 17, 2020, evening weather forecast for Las Vegas
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13 First Alert Las Vegas evening forecast | Jan. 17, 2020

FALLING TO THE UPPER 30S ANDLOW 40S AHEAD OF SATURDAYMORNING.HIGHS CLIMB TOTHE UPPER 50SWITH PARTLY TO MOSTLY CLOUDYSKIES AND DRY CONDITIONS.HIGHS BUMP UP TO THE LOW 60SSUNDAYAFTERNOON.HIGHS WILL CONTINUE IN THE LOW60S EARLY NEXT WEEK WITHOCCASIONAL HIGH CLOUDS AND CALMCONDITIONS.ANOTHER PUSH OF WIND ANDISOLATEDSHOWERSSWEEPS ACROSS THE REGIONLATE TUESDAY.BREEZY AT TIMES WITH OVERNIGHTLOWS REMAINING IN THE LOW 40SWEDNESDAY AND THURSDAY, ASSUNSHINE INCREASES AND HIGHSREMAIN IN THE LOW 60S THROUGHTHE WEEK.BREEZY WIND DIES DOWN FRIDAYNIGHT WITH COOL AND QUIETCONDITIONS EXPECTED FOR YOURFRIDAY NIGHT PLANS.DINNER TIME TEMPS WILL BE INTHE UPPER 40S ANDLOW 50S WITH OVERNIGHT LOWSFALLING TO THE UPPER 30S ANDLOW 40S AHEAD OF SATURDAYMORNING.HIGHS CLIMB TOTHE UPPER 50SWITH PARTLY TO MOSTLYCLOUDY SKIES AND DRYCONDITIONS.HIGHS BUMP UP TO THE LOW 60SSUNDAY AFTERNOON.FACING MORE THAN -1-HUNDREDCOMPLAINTS...A FEDERAL AGENCY IS LOOKINGINTO TESLA.



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