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Pro-Life march sees support in Boise

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:52s - Published < > Embed
Pro-Life march sees support in Boise

Pro-Life march sees support in Boise

Protestors held signs with messages that focused on their belief that all life is sacred, and should be honored, especially the lives of unborn children.
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Pro-Life march sees support in Boise

VIDEO ... THEWOMEN'S MARCHSAW SEVERAL SIGNSSUPPORTINGPLANNEDPARENTHOOD AND AWOMEN'S CHOICEWHEN IT COMES TOABORTION...ANOTHER MARCHTODAY -- RALLIED INRESPONSE TO THAT.HUNDREDS"MARCHED FOR LIFE"... CARRYING SIGNSTO THE CAPITOL..WITH MESSAGESTHAT SPOKE TOTHEIR BELIEF ... THATALL LIFE SHOULD BEHONORED...INCLUDING THE LIFEOF UNBORNCHILDREN.THE ANTI-ABORTIONPROTESTORS AREPASSIONATE ABOUTTHEIR MESSAGE."MAKING SURE THATOUR CHILDRENKNOW THAT BABIESARE ALIVE IN THEWOMB AND THAT GODIS KNITTING THEMPERFECTLY IN THEWOMB AND WESHOULD NOT BEKILLING THEM WEWANT TO PRESERVELIFE."ON JANUARY 22NDOF 1973..

THESUPREME COURTCASE -- ROE V.

WADE-- DECIDED WOMENFUNDAMENTALLYHAVE THE RIGHT TOCHOOSE WHETHEROR NOT TO HAVE ANABORTION WITHOUTEXCESSIVEGOVERNMENTINTERVENTION.




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JeanineFitz58

Jeanine Fitzgerald RT @IdahoOnYourSide: Pro-Life march sees support in Boise https://t.co/j5glVgItXj 3 days ago

IdahoOnYourSide

6 On Your Side Pro-Life march sees support in Boise https://t.co/j5glVgItXj 3 days ago


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