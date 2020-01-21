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Three-Year-Old Boy Attacked by Mountain Lion at Southern California Wilderness Park

Video Credit: KTLA - Duration: 01:24s - Published < > Embed
Three-Year-Old Boy Attacked by Mountain Lion at Southern California Wilderness Park

Three-Year-Old Boy Attacked by Mountain Lion at Southern California Wilderness Park

Authorities killed a mountain lion after it attacked and injured a three-year-old child at Whiting Ranch Wilderness Park in Lake Forest on Monday afternoon, officials said.
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