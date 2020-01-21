Want to go to the Super Bowl? Be prepared to spend small fortune

MUCH YOU CAN EXPECT TO PAY IFYOU’RE HEADING OUT.MATT: IT IS WELL-KNOWN IT WILLCOST YOU A SMALL FORTUNE IF YOUWANT TO SEE THE CHIEFS PLAY INTHEIR FIRST SUPER BOWL IN 50YEARS.IT ADDS UP IF YOU TALK ABOUTTICKET PRICES, AIRFARE,ACCOMMODATIONS.YOU CAN GET UP TO AN AVERAGEYEALY SALARY IN KANSAS CITYQUICKLY IF YOU WANT TO SEE THECHIEFS PLAY IN MIAMI.LET’S TAKE A LOOK AT THE AVERAGETICKET PRICES.THE LOWEST TICKET PRICE ISAROUND $4500.IF YOU WANT TO GET LOWER, THATWILL COST YOU A THOUSAND DOLLARSEXTRA.THE LOWEST LOWER LEVEL PRICE ISABOUT $5,500.THE MOST EXPENSIVE TICKETS ARETENS OF THOUSANDS OF DOLLARS,DRIVING UP THE AVERAGE PRICE TO$8,500 A TICKET ACCORDING TOTICKET IQ.THIS IS A FAR CRY FROM WHEN THECHIEFS WERE LAST IN THE SUPERBOWL, WHEN THE AVERAGE TICKETPRICE WAS ABOUT $15.ADJUSTED FOR INFLATION, THAT ISONLY $100 A TICKET IN 2020MONEY.THIS IS A TEXTBOOK EXAMPLE OFECONOMICS OF SUPPLY AND DEMAND.THE SUPPLY IS SO LOW, THEAVERAGE JOE ONLY GETS A FEWOPPORTUNITIES TO BUY THESETICKETS AT FACE VALUE.THE NFL SINCE MOST OF THETICKETS TO TEAMS, TO THEIRSPONSORS, TO THEIR PARTNERS.FEW OPPORTUNITIES FOR FOLKS LIKEUS TO BUY TICKETS AT FACE VALUE.EVEN THEN, TICKET BROKERS GOBBLETHOSE UP.THE SUPPLY IS LOW BUT THE DEMANDIS HIGH.THIS IS THE FIRST TIME IN 50YEARS YOU’LL