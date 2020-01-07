Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Problem Solver: Family Still Needs Help Repairing Flood Damage

Problem Solver: Family Still Needs Help Repairing Flood Damage

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 00:38s - Published < > Embed
Problem Solver: Family Still Needs Help Repairing Flood DamageProblem Solver: Family Still Needs Help Repairing Flood Damage
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Problem Solver: Family Still Needs Help Repairing Flood Damage

MORNING... AFTER THE 2 WORKSFOR YOU PROBLEM SOLVERS TOLDYOU ABOUT A WEBBERS FALLSFAMILY REPAIRING MAJOR FLOODDAMAGE.THE CASINGERFAMILY SAYS THEY'VE RECEIVEDAROUND 53-HUNDRED DOLLARS SOFAR, TO HELP PURCHASEMATERIALS TO REPAIR THEFLOORING AND WALLS INSIDETHEIR HOME.

AS WE TOLD YOULAST MONTH, THEY HAD JUSTMOVED INTO THE MOBILE HOME AFEW WEEKS BEFORE THEHISTORIC FLOODS.

THEYDIDN'T HAVE INSURANCE, ANDHAVE BEEN LIVING IN A SMALLCAMPER FOR EIGHT MONTHS NOW.THEY STILL NEED HELP FROM ACONTRACTOR OR A CARPENTER...IF YOU ARE ABLE TO HELP,CALL THE 2 WORKS FOR YOUPROBLEM SOLVERS AT THENUMBER ON YOUR SCREEN.

ANDIF YOU HAVE A CONCERN YOU'DLIKE US TO LOOK INTO, GIVEUS A CALL OR SEND AN EMAILTO "PROBLEM SOLVERS ATKJRH-DOT-COM."




You Might Like


Tweets about this

hymnsofdeath

Doppio My parents love n respect me but i still cant live with them. My dad is a real 1 and my mom is a problem solver i… https://t.co/BegLep8P0t 5 days ago


Recent related videos from verified sources

Problem Solver: Repairs Being Made From Construction Zone Damage [Video]Problem Solver: Repairs Being Made From Construction Zone Damage

Problem Solver: Repairs Being Made From Construction Zone Damage

Credit: Rumble     Duration: 00:56Published

Family still needs help repairing flood damage [Video]Family still needs help repairing flood damage

Family still needs help repairing flood damage

Credit: Rumble     Duration: 00:39Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.