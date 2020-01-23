Hard Rock Hotel: NOLA leaders say collapse building increasingly more dangerous

HAPPENS NEXT.REPORTER: AFTER HEAVY WINDSRIPPED OUT THE MASSIVE TARPBLOCKING ONE OF THE BODIES, THECITY WAS BACK INSIDE PUTTING UPA NEW TARP TO COVER UP THEIRREMAINS.SOMEONE ALSO HAS PUT UP OUTSIDEOF THE HARD ROCK HOTEL SITE.NOFD SAYS IT’S A MAJOR CHALLENGEGETTING THE TARP UP.IT CAN COME DOWN AGAIN BECAUSEOF THE STRONG WINDS.URGING PEOPLE TO NOT POSTPICTURES OF THE BODIES INSIDE.YOU CAN SEE A LARGE YELLOWCOMEDIAN PLACING THE ONE DOWN.PARTS OF THE HARD ROCK HAVECOLLAPSED.ANOTHER COLLAPSE IS POSSIBLE.THE DEPARTMENT OF HOMELANDSECURITY SAID THEY GOT SOME OFTHE REMAINS COVERED, BUT IT ISDANGEROUS INSIDE HAS SHIFTED.