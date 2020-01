Redding busca más opciones de marketing 10 hours ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Redding busca más opciones de marketing La ciudad de Redding está buscando más opciones de agencias de marketing para mejorar el turismo de la ciudad. 0

Redding busca más opciones de marketing Hay nuevas opciones sobre la mesa para impulsar el turismo local en una ciudad del norte de california. Redding actualmente tiene un contrato con la asociacón shasta cascade wonderland. Esa agencia actualmente dirige el marketing de la ciudad para el turismo. Los íderes de la ciudad votaron para solicitar ofertas de otras agencias que estaían interesadas en representar a la ciudad. El contrato con la asociacón shasta cascade wonderland expiraá en junio. La organizacón actual dice que esperan continuar trabajando con la ciudad, pero entienden que la ciudad esá buscando ampliar





