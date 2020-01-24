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NJ Department Of Health Investigating Possible Case of Coronavirus

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:02s - Published < > Embed
NJ Department Of Health Investigating Possible Case of CoronavirusThe patient is at Hackensack University Medical Center.
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NJ Department Of Health Investigating Possible Case of Coronavirus

INVESTIGATORS SAY A SOCIALWORKER TOOK ADVANTAGE OF AMOTHER WHO WANTED TO BE REUNITEDWITH HER CHILDREN.GOOD EVENING, EVERYONE.

I'MUKEE WASHINGTON.AND I'M JESSICA KARTALIJA.BUT FIRST WE BEGIN WITH BREAKINGNEWS OF A POSSIBLE CASE OFCORONAVIRUS BEING INVESTIGATEDAT A NEW JERSEY HOSPITAL.THE PERSON IS AT HACKENSACKUNIVERSITY MEDICAL CENTERTONIGHT.IN A STATEMENT FROM THE HOSPITALWE ARE TOLD THAT HEALTHOFFICIALS ARE WORKING TOGETHERTO GATHER INFORMATION.NO DEFINITIVE DIAGNOSIS HAS BEENMADE IN REGARD TO THIS PATIENT.AS A PRECAUTION, THE HOSPITAL ISFOLLOWING ALL APPROPRIATEINFECTION CONTROL PROCEDURES.MEANWHILE, WE HAVE LEARNEDOF TWO OTHER POSSIBLE CASES INTEXAS AND LOS ANGELES.THIS IS IN ADDITION TO THE ONECONFIRMED CASE IN WASHINGTONSTATE.FIVE AIRPORTS ARE SCREENINGPASSENGERS ARRIVING FROM CHINA.AT THE MOMENT, PHILADELPHIAAIRPORT IS NOT ONE OF THOSE.WE ASKED A LOCAL DOCTOR WHETHERPEOPLE SHOULD BE CONCERNED.I WOULD BE MORE WORRIED ABOUTTHE FLU.RIGHT?

THE FLU IS ALREADY HERE,PEOPLE GET THE FLU EVERY YEAR,CAUSES TENS OF THOUSANDS OFDEATHS.WE'LL CONTINUE TO MONITOR THE




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