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Vero Beach police release crash report that killed sophomore rower, injured 11

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:41s - Published < > Embed
Vero Beach police release crash report that killed sophomore rower, injured 11

Vero Beach police release crash report that killed sophomore rower, injured 11

Police in Vero Beach today released the crash report that appears to point the finger at the crew team’s coach, who was driving the van for a rowing practice.
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Vero Beach police release crash report that killed sophomore rower, injured 11

ON THE SCENE OF A DEADLY CRASHIN VERO BEACH THAT INVOLVED AROWING TEAM.

WPTV NEWCHANNEL5'S DAVE BOHMAN ..

HAS THEDETAILS.

DAVE?THE VERO BEACH POLICE REPORTFINDS THE HOLY CROSS COLLEGEROWING TEAMYIELD THE RIGHT OF WAY, IN THECRASH THAT KILLED A SOPHMOREROWER, AND INJURED 11 OTHERS.<< HEAD COACH PATRICK DIGGINSWAS INJURED IN THE JANUARY15TH CRASH.

THE POLICE REPORTSAYS HE COULD NOT MAKE ASTATEMENT, BUT DID UTTER TO ANOFFICER,“PLEASE LET ME HAVE AGREEN LIGHT.

DID I HAVE AGREEN ARROW?

GOD PLEASE LET MEHAVE HAD A GREEN ARROW”WITNESSES TOLD POLICE THELIGHT*WAS GREEN.INVESTIGATORS SAY THERE WAS NOGREEN ARROW WHEN THE VANCARRYING THE COACH AND 12ROWERS ATTEMPTED TO MAKE ALEFT TURN&AND WAS HIT BY ADODGE RAM TRUCK DRIVEN BY AFORT PIERCE MAN.

HOLY CROSSROWER GRACE RETT WAS KILLED INTHE WRECK A DAY AFTER HER 20THBIRTHDAY.

THE REPORT SHOWSRETT WAS IN THE FRONTPASSENGERWEARING A SEAT BELT, AND THEAIRBAG DEPLOYED&THAT STILL DIDNOT PROTECT HER FROM THEIMPACT OF THE CRASH.

ONE OFGRACE RETTHOSPITALIZED IN VEROBEACH&ANOTHER WAS FLOWN TOBOSTON TO CONTINUE HERTREATMENT.




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