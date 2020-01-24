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Raiders, MGM Resorts donate hygiene kits to local veterans

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:04s - Published < > Embed
Raiders, MGM Resorts donate hygiene kits to local veterans

Raiders, MGM Resorts donate hygiene kits to local veterans

Volunteers from the Raiders and MGM Resorts put together hundreds of hygiene kits to assist local veterans in need.
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Raiders, MGM Resorts donate hygiene kits to local veterans

BECOMING THE "LAS VEGASRAIDERS"...THE TEAM ANNOUNCED M-G-MRESORTS WILL BE ITS OFFICIALGAMING PARTNER.AND MANDALAY BAY IS THEOFFICIAL HOME OF THE PRE- ANDPOST-GAME PARTIES.M-G-M RESORTS IS ALSO BE AFOUNDING PARTNER OF ALLEGIANTSTADIUM..AND WILL PLAY A ROLE IN THEGAME DAY EXPERIENCE FOR FANS.BEFORE THE ANNOUNCEMENT....RAIDERS AND M-G-MVOLUNTEERS....PUT TOGETHER -6- HUNDREDHYGIENE KITS...TO DONATE TO LOCALHOMELESS....OR...AT-RISK VETERANS.THE KITS....HAVE UPCYCLED PRODUCTS...INCLUDING SOAP..LOTION..RAZORS..

AND...OTHER NECESSITIES.THE VOLUNTEERS ALSO PUT AHANDWRITTEN NOTE.....IN EACH KIT...TELLING THE VETERANS.....THEY ARE APPRECIATED...AND...LET THEM KNOW....THEY'RE NOT ALONE.THESE HYGIENE KITS ARE GOING TODO A WORLD OF DIFFERENCE...WHATEVER THEIR GOALS MIGHT BE.THE KITS WILL GO.....RIGHT TO THE LOCAL NON-PROFIT.."U-S VETS"...WHICHOFFERS EMPLOYMENT SERVICES...HELPS VETERANS WITHTRANSITIONAL AND PERMANENTHOUSING.DOWNTOWN SU




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Credit: Rumble     Duration: 01:05Published

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